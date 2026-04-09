CORSAIR przedstawia szeroką gamę akcesoriów z serii FRAME 4000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR prezentuje szeroką gamę wysokiej jakości akcesoriów do obudów typu mid-tower z serii FRAME 4000, a także nowe internetowe narzędzie Configurator z wizualizacją w czasie rzeczywistym, które pozwala łatwo dostosować istniejącą obudowę FRAME 4000D lub zbudować niestandardową wersję z wybranymi częściami. Ta wygodna platforma ułatwia eksperymentowanie z różnymi częściami, a przydatna funkcja „Pomóż mi wybrać” oferuje szczegółowe informacje na temat funkcji każdego akcesorium, aby pomóc Ci przejść przez proces personalizacji komputera.







W Twoim stylu

Konfigurator FRAME wykorzystuje modułową konstrukcję obudów z serii FRAME, aby umożliwić stworzenie unikalnej obudowy, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom estetycznym i wydajnościowym, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Na przykład, jeśli chcesz mieć czarną obudowę FRAME 4000D z panelem przednim ELITE WOOD, 14,5-calowym ekranem dotykowym LCD XENEON EDGE w panelu bocznym i kompaktową osłoną zasilacza, teraz jest to możliwe dzięki zaledwie paru kliknięciom. Nowe akcesoria są w pełni zgodne z FRAME 4000D, umożliwiając obecnym właścicielom aktualizację i dostosowanie systemu bez konieczności wymiany głównej obudowy. Istnieje pięć kategorii części: panel przedni, panel po lewej stronie, tacka płyty głównej, osłona zasilacza i panel przedni wejść i wyjść. Oto nowe akcesoria według kategorii:



Panel przedni

- 3D-Y Airflow: stockowy panel przedni zaprojektowany z myślą o optymalnym przepływie powietrza.

- RGB Flow: Nowy panel z wbudowanym podświetleniem RGB ze sterowaniem podświetleniem płyty głównej i świetnym przepływem powietrza.

- WOOD: Nowy projekt wykonany z jednego kawałka prawdziwego drewna, aby zapewnić spójne usłojenie drewna, dostępny w kolorze czarny/orzech lub biały/dąb.

- ELITE WOOD: Unikalny, parametryczny projekt na litym kawałku autentycznego drewna, zapewniający spójne usłojenie drewna na całej powierzchni. Dostępna również w kolorach czarny/orzech lub biały/dąb.

- Szkło płaskie: W pełni szklany panel przedni zapewnia czysty wygląd.

- Pixel Glass: Szklany panel przedni dający efekt pikselizacji wentylatorów RGB.



Panel boczny lewy

- Szkło + siatka: Posiada okno z hartowanego szkła z dolnym panelem z siatki, który pomaga ukryć kable, zapewniając schludny wygląd.

- W pełni hartowane szkło Panel boczny z hartowanego szkła zapewnia łatwy dostęp do sprzętu.

- Zestaw montażowy LCD: Łatwa instalacja 14.5-calowego ekranu dotykowego LCD Xeneon Edge w panelu bocznym.

- Zestaw wlotu zimnego powietrza: Umożliwia instalację 3 wentylatorów 120 mm w celu zwiększenia przepływu powietrza przez GPU.

- Stal płaska: Klasyczny wygląd dla tych, którzy chcą minimalistycznej konstrukcji.



Taca płyty głównej

- Stal standardowa: Zapasowa tacka jest sztywna i lekka oraz obsługuje płyty główne z odwrotnym złączem.

- RapidRoute 2.0: Konstrukcja typu tablica perforowana umożliwia przesuwanie i obracanie zapadkowych opasek zaciskowych, co ułatwia porządkowanie kabli.

- ELITE: Wysokiej jakości tacka wykuta z jednego kawałka aluminium, zapewniająca wyjątkową sztywność i lekkość, z krawędziami ciętymi diamentem.



Osłona zasilacza

- Pełna długość: Osłona ta obsługuje wentylatory 2x 120 mm i posiada konstrukcję poprzeczną zbudowaną dla panelu bocznego szkło+siatka.

- Kompaktowość: Kompaktowa osłona zasilacza, która obsługuje 2 wentylatory 120 mm dla lepszego chłodzenia karty graficznej i dobrze komponuje się z bocznym oknem z hartowanego szkła na całej długości.



Złącza na panelu przednim

- Standardowe: 2 porty USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s Type-A i 1 port USB 3.2 Gen 2x2 20 Gb/s Type-C, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe i przycisk zasilania.

- ELITE: Panel klasy premium z 1 portem USB Type-C 20 Gb/s i 2 portami 5 Gb/s z zielonym przyciskiem zasilania w stylu MX, podświetleniem ARGB i gniazdem combo słuchawek/mikrofonu.



Łatwy montaż

Wszystkie nowe akcesoria dla serii FRAME 4000 to wysokiej jakości komponenty, które zostały skrupulatnie zaprojektowane i dokładnie przetestowane. Są one łatwe w montażu i zastępują standardowe komponenty, wykorzystując istniejące mechanizmy instalacyjne, co zapewnia bezproblemowy proces. Akcesoria są również objęte dwuletnią gwarancją, co zapewnia dodatkowy spokój. Każde z akcesoriów można dodać do obudowy FRAME serii 4000 w narzędziu konfiguratora z natychmiastową wizualizacją z trzech różnych perspektyw: z przodu, z boku i pod kątem, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, jak wygląda na obudowie w czasie rzeczywistym. Części można łatwo wymieniać, aż do uzyskania dokładnie takiej konfiguracji, jakiej potrzebujesz.



FRAME Configurator to narzędzie internetowe, które pozwala wybrać wygląd i funkcje obudowy za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu. Jest teraz dostępne dla FRAME 4000D i można uzyskać do niego dostęp TUTAJ.



Dostępność i gwarancja

Akcesoria CORSAIR FRAME 4000 są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Akcesoria CORSAIR FRAME 4000 są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR