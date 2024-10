CORSAIR w ramach współpracy międzymarkowej z Call of Duty...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR rozpoczął wydawanie pierwszych produktów w ramach ekskluzywnej, wieloletniej, pełnej współpracy międzymarkowej z cenioną przez krytyków serią Call of Duty. Ta potężna nowa integracja to pierwsze połączenie sił dwóch najbardziej znanych na świecie marek gamingowych. Współpraca obejmuje wiele kategorii produktów CORSAIR, w tym marek Drop, Elgato, ORIGIN PC i SCUF Gaming. Oprócz najwyższej klasy kontrolerów marki SCUF Gaming, zestawów słuchawkowych i klawiatur CORSAIR oraz sprzętu do streamingu marki Elgato, współpraca ta zaowocuje wprowadzeniem na rynek szeregu wysokiej klasy komputerów do gier, w tym laptopa ORIGIN PC EON16-X, komputera do gier ORIGIN PC NEURON oraz linii komputerów do gier CORSAIR VENGEANCE.







Te wydajne maszyny gamingowe zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu doskonałych wrażeń podczas gry. Wyposażono je w najnowocześniejszy sprzęt, nadano im stylizację nawiązującą do gry Black Ops 6 oraz zapewniono najwyższą jakość wykonania. Dzięki wydajnym procesorom, zaawansowanej grafice i szybkiej pamięci masowej fani Call of Duty będą mogli cieszyć się płynną rozgrywką i oszałamiającą grafiką.



Zaczynając od premiery wyczekiwanego Call of Duty: Black Ops 6, polecane produkty, których premiera odbędzie się dziś i w okresie świąt, to m.in.:

CORSAIR

- HS80 RGB WIRELESS CALL OF DUTY: BLACK OPS 66 EDITION: Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z technologią Dolby Atmos, który odtwarza przez specjalnie dostrojone, 50-milimetrowe przetworniki neodymowe niezwykle szczegółowy i realistyczny dźwięk. Wyposażono go w niezwykle szybką technologię SLIPSTREAM WIRELESS i mikrofon wielokierunkowy klasy emisyjnej, który rejestruje głos z niezwykłą wyrazistością.

- K65 PLUS WIRELESS CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Wyróżnij się z tłumu znakomitymi umiejętnościami i charakterystycznym stylem. CORSAIR K65 PLUS WIRELESS to klawiatura gamingowa o skali 75%, która imponuje maksymalną wydajnością i podkreśla Twoją osobowość. Podkręć swoje wrażenia dzięki nasmarowanym fabrycznie przełącznikom liniowym CORSAIR MLX Red V2, które sprawiają, że każde naciśnięcie klawisza jest płynne i sprężyste.

- M75 WIRELESS CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Ukształtowana przez zwycięstwo. Wykonana z myślą o podium. M75 WIRELESS wyróżnia się specjalnie zaprojektowanym kształtem myszy oburęcznej i ultraszybką łącznością SLIPSTREAM WIRELESS oraz Bluetooth.

- MM300 2XL CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: bardzo wytrzymała podkładka z tkaniny pod czułe myszy dla graczy. Wzmocnione obszyte krawędzie chronią przed łuszczeniem się powierzchni, a splot tkaniny zapewnia doskonałą kontrolę ruchu pozwalającą na osiągnięcie zabójczej precyzji w grze.

- VENGEANCE SERIES CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Osiągaj więcej w grze dzięki komputerowi gamingowemu CORSAIR VENGEANCE zawierającemu pełną gamę wielokrotnie nagradzanych podzespołów CORSAIR oraz najnowocześniejsze procesory i karty graficzne.



SCUF Gaming

- REFLEX CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Pozostań niepokonany dzięki ergonomicznie zaprojektowanym, konfigurowalnym łopatkom, adaptacyjnym spustom i wbudowanym profilom, które umożliwiają szybkie przełączanie się między grami dzięki SCUF Reflex do PlayStation 5.

- INSTINCT PRO CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Zaprojektowane z myślą o lepszej wydajności i responsywności kontrolery SCUF Instinct Pro do konsoli Xbox Series X|S dzięki czterem konfigurowalnym łopatkom, wymiennym gałkom i błyskawicznie działającym spustom, które za pomocą przełącznika można przestawić tak, aby działały jak przyciski myszy.

- ENVISION PRO CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Kontroler zaprojektowany tak, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia graczom korzystającym z komputerów PC. SCUF Envision wyposażono w 11 dodatkowych, konfigurowalnych wejść, ultraszybką łączność przewodową/bezprzewodową oraz zaawansowane oprogramowanie do obsługi makr i dające nieograniczone możliwości personalizacji.

- UNIWERSALNE ETUI OCHRONNE DO KONTROLERA CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: To etui ma odporną na uderzenia powłokę zewnętrzną i miękkie, wyściełane wnętrze, aby chronić kontroler przed wgnieceniami i zarysowaniami nawet podczas podróży. Ochroni każdy kontroler do PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One.



Elgato

- STREAM DECK MK.2 CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: To urządzenie ma 15 konfigurowalnych przycisków LCD do sterowania aplikacjami i platformami. W sklepie dodatkowo można znaleźć wtyczki do aplikacji, ikony, ścieżki i efekty oraz wymienne panele przednie pozwalające od czasu do czasu odświeżyć wygląd zestawu.

- MIKROFON USB WAVE:3 CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Wysokiej klasy mikrofon i cyfrowy mikser, który łączy wygodę konfiguracji plug and play z układami klasy emisyjnej.

- RAMIĘ MIKROFONU WAVE LP CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Wave Mic Arm LP to ramię klasy studyjnej do mikrofonu klasy premium, które znajduje się poniżej linii ramion, aby zapewnić nieograniczony widok.



Drop

- NAKŁADKA NA KLAWISZ ARTISAN CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Keycap rzemieślniczy 1u wykonany z głębokiego czarnego akrylu, zaprojektowany z wcięciem, które wystaje, aby dotykać twoich palców.



ORIGIN PC

- ORIGIN PC NEURON CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Potężny komputer do gier zaprojektowany z myślą o intensywnej akcji i precyzji. Jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym wydajne karty graficzne, szybkie procesory i wiele innych. Dzięki w pełni konfigurowalnym opcjom i szybkiej pamięci masowej o pojemności do 8 TB będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca, aby zdominować każdą grę. Komputer NEURON o eleganckiej obudowie wniesie do Twojego zestawu gamingowego niezrównaną moc i styl.

- ORIGIN PC EON16-X CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 EDITION: Ciesz się niezrównaną wydajnością i wciągającą rozgrywką w eleganckiej, spersonalizowanej obudowie. Ten w pełni konfigurowalny sprzęt wyposażono w dużą ilość pamięci masowej, wysokiej jakości pamięć DDR5 oraz podzespoły marki CORSAIR.



Poszczególne produkty są już dostępne w sprzedaży lub można je zamawiać w przedsprzedaży. Inne kategorie, daty premiery i więcej szczegółów na temat tej przełomowej współpracy będziemy ogłaszać stopniowo.

















