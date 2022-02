CORSAIR wprowadza do oferty obudowę iCUE 5000T RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową obudowę komputerową – iCUE 5000T RGB. Kolejny produkt z serii 5000 wyróżnia się niezwykłym, profilowanym designem w czerni lub bieli (do wyboru) oraz aż 208 indywidualnie adresowanymi diodami RGB LED, dzięki którym jest najjaśniej podświetlaną obudową w portfolio CORSAIR. iCUE 5000T RGB robi też duże i trwałe wrażenie dzięki panelom z siatką umożliwiającym intensywny przepływ powietrza oraz opcji jednoczesnego zastosowania dwóch 360-milimetrowych radiatorów, co zapewnia wyjątkowo skuteczne chłodzenie wszystkich komponentów.







Spektakularny pokaz iluminacji obudowy iCUE 5000T RGB bazuje na 160 indywidualnie adresowanych diodach LED RGB we wbudowanych taśmach świetlnych otaczających sprzęt z trzech stron, a także 48 diodach na trzech dodanych w komplecie wentylatorach CORSAIR LL120 RGB. Produkt jest fabrycznie gotowy do użytku już po rozpakowaniu dzięki dodanemu w komplecie iCUE COMMANDER CORE XT, który oferuje niezrównane opcje sterowania podświetleniem. Dodatkowo, zewnętrzny kontroler umożliwia także precyzyjne kontrolowanie szybkości do sześciu wentylatorów PWM oraz szczegółowe monitorowanie pozostałych parametrów systemu.



iCUE 5000T RGB oferuje minimalistyczny design oraz cechy ułatwiające konstruowanie zestawów komputerowych, dzięki czemu można w pełni wykorzystać potencjał najwydajniejszych współczesnych komponentów. W przestronnym wnętrzu można pomieścić nawet dziesięć wentylatorów 120-milimetrowych lub kilka radiatorów 360 mm, a to za sprawą wygodnej tacy płyty głównej, która umożliwia boczny montaż elementów chłodzących. Wentylacji sprzyjają też zdejmowane siatkowe panele – przedni i górny, które gwarantują intensywny przepływ powietrza w każdym złożonym zestawie. Co więcej, łatwiejsze układanie kabli zapewnia specjalny system RapidRoute.



Premierowe panele podświetlające na obudowę CORSAIR iCUE LC100 stwarzają okazję do dodatkowego popisania się kreatywnością. Wewnątrz lub na zewnątrz obudowy można tworzyć własne układy nawet 18 połączonych, trójkątnych paneli RGB. iCUE LC100 mocuje się na magnes do dowolnej powierzchni stalowej. Mają specjalne, niskoprofilowe złącza oraz przeguby do instalacji pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć efektowne, trójwymiarowe układy. Zestawy startowe LC100 zawierają kontroler CORSAIR iCUE Lighting Node PRO, dlatego podświetlenie obudowy można błyskawicznie zsynchronizować z pozostałym sprzętem z technologią iCUE, a jeszcze bardziej rozbudowane i hipnotyzujące konfiguracje paneli można zbudować dzięki zestawom rozszerzającym z dziewięcioma kolejnymi elementami.



CORSAIR iCUE 5000T RGB oraz CORSAIR iCUE LC100 są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. 5000T RGB i LC100 są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair