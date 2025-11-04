CORSAIR wprowadza na rynek drugą generację zasilaczy RMx SHIFT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłasza premierę drugiej generacji zasilaczy z serii RMx SHIFT, wyposażonych w ulepszone kable z wytłaczanego PCW, niskoprofilowe grzebienie kablowe i odświeżoną stylistykę, co pozwala na tworzenie jeszcze bardziej inteligentnych konfiguracji. W tych zasilaczach zastosowano nagradzane złącza boczne, które upraszczają prowadzenie kabli i sprawiają, że modernizacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek dzięki złączom Micro-Fit typu 5. Dołączony kabel 12V-2x6 do karty graficznej obsługuje najnowsze karty graficzne, w tym modele NVIDIA GeForce RTX z serii 50. Posiada certyfikat Cybenetics Gold, pracuje cicho i charakteryzuje się niezawodnością, z której słynie CORSAIR, dlatego RMx SHIFT to idealny wybór dla osób składających komputery.







Inteligentniejsze ułożenie kabli

Seria RMx SHIFT drugiej generacji bazuje na sprawdzonym układzie złącza DC montowanego z boku, udoskonalając konstrukcję w celu ułatwienia prowadzenia kabli. W tej aktualizacji wprowadzono ulepszone kable z wytłoczonego PCW i niskoprofilowe grzebienie kablowe, dzięki którym konstruktorzy mogą tworzyć czystsze konstrukcje. Kompaktowe złącza Micro-Fit typu 5 i niezwykle elastyczne kable ułatwiają instalację i redukują plątaninę kabli. Całkowicie modułowa konstrukcja pozwala majsterkowiczom używać tylko tych kabli, których potrzebują, co poprawia przepływ powietrza i ogólną estetykę.



Sprawność energetyczna nowej generacji

Ta odświeżona linia zasilaczy zawiera natywny kabel 12V-2x6 zdolny obsłużyć moc do 600 W, co jest wystarczające dla najnowszych i najmocniejszych kart graficznych, takich jak NVIDIA GeForce RTX 5090. Kabel wyposażono także w parę grzebieni o niskim profilu, które zapewniają czyste dostarczanie mocy, dopasowane do reszty Twojego zestawu. Wewnątrz tych zasilaczy z certyfikatem Cybenetics Gold zastosowano w 100% japońskie kondensatory o klasie odporności na temperaturę 105°C, co gwarantuje niezawodne i długotrwałe dostarczanie energii. Oferując minimalną sprawność na poziomie 87% oraz ogólną sprawność sięgającą 89%, pracują ciszej i w niższej temperaturze, a jednocześnie spełniają standardy ATX 3.1 i PCIe 5.1, dzięki czemu radzą sobie z chwilowymi skokami napięcia, a także obsługują nowoczesne tryby gotowości, co pozwala na szybszy czas wybudzania i lepszą sprawność przy niskim obciążeniu. Rezonansowa topologia LLC z konwersją prądu stałego na prąd stały zapewnia czyste, stabilne zasilanie i energooszczędne stany uśpienia.



Ciche działanie

Za chłodzenie odpowiada cichy wentylator o średnicy 140 mm z łożyskami hydrodynamicznymi, którego krzywa pracy została starannie dostosowana w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ten niezwykle cichy wentylator, który został przyporządkowany do klasy hałasu A według Cybenetics, obsługuje także tryb Zero RPM, działając tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a całkowicie wyłączając się przy niskich i średnich obciążeniach, co pozwala na niemal bezgłośną pracę. Zamontowane z tyłu pokrętło regulacji prędkości wentylatora umożliwia użytkownikom precyzyjne dostosowanie chłodzenia do indywidualnych potrzeb.



Zasilacze RMx SHIFT są dostępne w wersjach o mocy 750 W, 850 W i 1000 W. Każde urządzenie objęte jest dziesięcioletnią gwarancją, zapewniającą jakość i niezawodność w przypadku wielu konfiguracji systemu.



Dostępność i ceny

Zasilacze CORSAIR RMx Shift są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w cenach:

- 750W - 669 PLN

- 850W - 719 PLN

- 1000W - 869 PLN



Zasilacze CORSAIR RMx Shift są objęte dziesięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR