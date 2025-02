CUDY trafiają do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cudy, producent rozwiązań sieciowych dla konsumentów i firm, w tym systemów mesh Wi-Fi 7, rozpoczyna współpracę z agencją SAROTA PR. Obejmuje ona PR produktu i media relations. Cudy to firma założona przez trzech profesjonalistów w dziedzinie sieci. Przez ponad 10 lat nabywali doświadczenie podczas pracy dla czołowego producenta sprzętu sieciowego. Pod koniec 2018 r. założyli Cudy wraz z zespołem badawczo-rozwojowym. Dzięki własnej fabryce produkcyjnej firma może przeprowadzać rygorystyczne testy produktów, utrzymując wskaźnik RMA poniżej 1%. Młoda marka już zaznaczyła swój udział w rynku. Produkty Cudy są dostępne w ponad 80 krajach u ponad 120 dystrybutorów.







W portfolio Cudy znajdują się m.in:

• systemy mesh Wi-Fi,

• routery Wi-Fi,

• repeatery Wi-Fi,

• karty sieciowe bezprzewodowe oraz przewodowe,

• wewnętrzne i zewnętrzne routery z modemem 4G / 5G,

• akcesoria PoE,

• przełączniki sieciowe,

• stacje dokujące dla laptopów.



Priorytetem marki jest szybka adaptacja nowoczesnych technologii, takich jak komunikacja bezprzewodowa w standardzie Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 7. Po kątem produktów duży nacisk kładziony jest na routery LTE, 5G oraz rozwiązania mesh. Istotne jest też utrzymanie atrakcyjnych cen produktów.



– Cudy w tłumaczeniu z języka chińskiego na angielski to „cool”. W Polsce ma nieco inne skojarzenia, co zainspirowało nas do stworzenia polskiego sloganu: Wi-Fi pełne cudów, od łatwej konfiguracji do szerokiego zasięgu i bogatych funkcji – mówi Zdzisław Kaczyk, Head of Sales Cudy Eastern Europe.



Oficjalni dystrybutorzy produktów Cudy:

• AB S.A.

• Konsorcjum FEN

• Hama Polska Sp. z o.o.

• Senetic SA











źródło: Info Prasowe - CUDY