Campfire Audio - cztery nowe słuchawki dokanałowe

Amerykańska marka Campfire Audio po raz kolejny udowodniła, że w dziedzinie słuchawek dokanałowych najwyższej klasy jest bardzo poważnym graczem. Jej najnowsze modele pokazują również dobitnie, że amerykanie potrafą zaoferować niezwykle ciekawe produkty dla szerokiego spektrum odbiorców. Bo pośród nowych modeli mamy planarne Supermoony, oparte o pięć przetworników armaturowych Ponderosy, hybrydowe (3 armatury i przetwornik dynamiczny) Bonnevile oraz jednoprzetwornikowe dynamiczne Cascary. Wszystkie modele to nie lada gratka dla entuzjastów wysokiej klasy słuchawek dokanałowych i kolejna bardzo ciekawa, atrakcyjna i zróżnicowana propozycja dla wymagających słuchaczy.







Campfire Audio Supermoon - Brzmienie przetworników planarnych w słuchawkach dokanałowych

Technologia planarna znana jest z charakteru łączącego dokładność i szybkość z dynamiką, różnicowaniem oraz doskonała barwą. A dzięki zastosowaniu płaskich i świetnie kontrolowanych membran rozwiązanie to oferuje nie tylko brzmienie oddające moc muzyki, ale także sprawia, że pieczołowicie zostanie oddany każdy niuans w najbardziej nawet wymagającym repertuarze. Jednocześnie specjalnie opracowane dla tego modelu przetworniki o wielkości 14 mm oferują wszystkie zalety technologii planarnej, jednocześnie nie mając dotychczasowych jej wad takich, jak chociażby niska skuteczność.



Opatentowana konstrukcja Solid Body Design

Doskonałe przetworniki to nie wszystko, dlatego też Campfire Audio stosuje swoje autorskie rozwiązania w zakresie obudów, gdzie mamy konstrukcję Solid Body Design. Jest to precyzyjnie wydrukowana w technologii 3D obudowa, w której umieszczony jest przetwornik. Jej konstrukcja nie tylko kieruje bez strat brzmienie do ucha słuchacza, ale dzięki specjalnie zaprojektowanej oraz zoptymalizowanej geometrii pozwala uzyskać docelowe strojenie brzmienia.



Słuchawki dokanałowe Campfire Audio Supermoon dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3 Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 4950 PLN.





Campfire Audio Bonneville - Znakomite zgranie różnych rozwiązań

Marka Campfire Audio znana jest z tego, że potrafi świetnie połączyć różne technologie przetworników w jedną, kompletną i spójną muzycznie całość. Zapewniając przy tym znakomitą reprodukcję nie tylko środka, ale również skrajów pasma. A ponieważ muzyka zawsze była najważniejsza, dlatego też ilość zastosowanych przetworników nie jest celem samym w sobie, bo „więcej” nie zawsze oznacza „lepiej”. Dlatego też Bonnevile to finalnie konstrukcja czteroprzetwornikowa, gdzie każdy z elementów jest nie tylko najwyższej jakości, ale i posiada unikalne, niespotykane dotąd cechy konstrukcji. Przetwornik dynamiczny z podwójnym układem magnetycznym. Campfire Audio Bonneville posiadają przetworniki dynamiczne (po jednym na kanał), które wyposażone są w specjalne, podwójne układy magnetyczne. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na reprodukcję najniższych rejestrów. Są one nie tylko bogate w fakturę i dynamiczne, ale też niewiarygodnie wręcz głębokie przy zachowaniu pełnej kontroli. To jest dokładnie ten bas, jaki lubią zwolennicy przetworników dynamicznych – tyle, że na jeszcze wyższym, niż dotychczas, poziomie.



Nowatorskiej konstrukcji przetworniki armaturowe

W Campfire Audio Bonneville zaimplementowano także najnowszą generację przetworników armaturowych renomowanej marki Knowles. Te nowoczesne konstrukcje posiadają armatury o podwójnych membranach, co jest zupełną nowością w branży. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie większej dynamiki

i całościowo bogatszego brzmienia. A także o wiele niższych zniekształceń harmonicznych, co bezpośrednio przekłada się na transparentność i czystość przekazu.



Słuchawki dokanałowe Campfire Audio Bonneville dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3 Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 6290 PLN.





Campfire Audio Ponderosa - Perfekcyjna synergia całej konstrukcji

Dzięki zaawansowanej, autorskiej technologii TAEC, która pozwala na bardzo precyzyjne, pieczołowite dostrojenie poszczególnych przetworników, Campfire Audio Ponderosa łaczą precyzję z niewiarygodną wręcz spójnością muzycznego przekazu. Dzięki doświadczeniu zdobytym przy konstrukcji tak kultowych modeli, jak chociażby Andromeda uzyskano brzmienie, które jest kompletne i to w każdym calu. Brzmienie, które pokazuje wszystkie zalety przetworników armaturowych, a jednocześnie nie powiela ich wad.



Precyzyjny i neutralny charakter

Konstruktorzy w Campfire Audio Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są słuchacze oczekujący brzmienia monitorowego, bezpośredniego i pokazującego nagranie dokładnie w taki sposób, w jaki zostało ono nagrane. To właśnie dla nich powstał model Ponderosa. Jednocześnie słuchawki te, dzięki wspomnianej synergii pomiędzy przetwornikami, brzmią spójnie i pozbawione są niepotrzebnych przejaskrawień. A ponadto posiadają też konstrukcję typu Solid Body Design oraz obudowę wykonaną za pomocą druku 3D.



Słuchawki dokanałowe Campfire Audio Ponderosa dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3 Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3599 PLN.





Campfire Audio Cascara - Nowatorski przetwornik dynamiczny

Campfire Audio Cascara to słuchawki dokanałowe, których pojedyncze przetworniki dynamiczne są interesujące same w sobie. A to dzięki zastosowaniu specjalnych, podwójnych układów magnetycznych. Zapewnia to znacznie lepszy rozkład pola magnetycznego w szczelinie, a co za tym idzie – zdecydowanie lepszy napęd i kontrolę membrany. W Cascarach zaawansowane przetworniki dynamiczne, które pokrywają całe pasmo audio oferują brzmienie głębokie, posiadające doskonałą barwę, a przy tym zróżnicowane i wyraziste.

Słuchawki te posiadają oczywiście autorską konstrukcję obudowy Solid-Body, którą pochwalić się mogą wszystkie modele z nowej serii.



Campfire Audio Cascara dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3 Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2250 PLN.





























