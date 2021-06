Campfire Audio Satsuma i Honeydew – nowe słuchawki dokanałowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Campfire Audio, renomowany amerykański producent najwyższej klasy słuchawek wprowadza dwa nowe i jednocześnie atrakcyjne cenowo produkty. Satsuma i Honeydew to dokanałowe słuchawki, które adresowane są do wymagających klientów oczekujących nie tylko doskonałego brzmienia, ale też świetnego wykonania i niezwykle korzystnego stosunku jakości do ceny. Campfire audio SATSUMA -

Ten model to konstrukcja oparta na szerokopasmowym przetworniku armaturowym umieszczonym wewnątrz precyzyjnie wykonanej za pomocą druku 3D obudowy.







W modelu tym znajdziemy także firmowy system T.A.E.C zapewniający świetne odtwarzanie wysokich tonów, które są nie tylko doskonale rozciągnięte, ale także świetnie nasycone i jednocześnie precyzyjne.



Warto w przypadku tych słuchawek zwrócić także uwagę na to, że dzięki zastosowaniu wentylowanej konstrukcji armaturowej mamy w tym modelu także odpowiednią ilość precyzyjnego i kontrolowanego basu. A przy tym basu, który idealnie wpisuje się koncepcję naturalnego, czystego i zrównoważonego brzmienia. Dla tych wszystkich, którzy w tym zakresie cenowym będą szukać właśnie tych cech – Campfire Audio Satsuma będzie z pewnością doskonałym wyborem. Cena sugerowana, to 999 PLN brutto.





AMPFIRE AUDIO HONEYDEW

Te słuchawki dokanałowe - podobnie jak model Satsuma – także posiadają precyzyjnie wykonaną w technice druku 3D obudowę. A jednocześnie jest to konstrukcja oparta na specjalnie zaprojektowanym przetworniku dynamicznym

o średnicy membrany 10mm. Przetwornik ten posiada unikalną membranę LCP („liquid crystalline polimer” – polimer ciekłokrystaliczny), która zapewnia nie tylko

referencyjną jakość, dynamikę oraz rozciągnięcie basu, lecz także odpowiednią definicję i czystość brzmienia w całym paśmie.



To także słuchawki, które – dzięki zastosowaniu przetwornika dynamicznego – grają też dużą, ekspansywną sceną oraz całościowo energetycznym i jednocześnie ciepłym dźwiękiem. Dla wszystkich słuchaczy, którzy cenią sobie muzykalność oraz znakomite oddanie basu – Campfire Audio Honeydew będą strzałem w przysłowiową dziesiątkę! Cena sugerowana modelu, to 1199 PLN brutto.





Campfire Audio Satsuma i Honeydew – najwyższej jakości akcesoria

Wszystkie produkty Campfire Audio wykonane są przez pasjonatów przywiązujących uwagę do każdego szczegółu. Dlatego też w przypadku modeli Satsuma i Honeydew dostajemy także wysokiej klasy, specjalnie zaprojektowany od postaw kabel „Smoky Lite”. Jest to konstrukcja typu litz oparta na przewodach z wysokiej czystości miedzi powlekanej srebrem.



Dodatkowo mamy oczywiście konektory MMCX specjalnie wykonane przez Campfire Audio z miedzi berylowej, które zapewniają znakomitą jakość połączenia przez długie lata. Jeżeli dodamy do tego eleganckie etui oraz pełny zestaw gąbek oraz narzędzi – to jasnym stanie się, iż słuchawki proponowane nam przez amerykańską markę to także coś, czym możemy cieszyć się przez wiele długich lat, czerpiąc niezwykłą przyjemność z obcowania z naszą ulubioną muzyką.



Oba te modele dostępne będą do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do odsłuchu w sklepach HiFi Pro oraz MP3Store.





































Źródło: Info Prasowe / mip