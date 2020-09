Ceny laptopów Acer Swift 5 i Swift 3 z procesorami Intel Core 11-gen.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z pojawieniem się procesorów Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe, Acer ogłosił, że wyposażone w te układy laptopy Swift 5 i Swift 3 wkrótce trafią do sprzedaży. Ponadto Swift 5 jako jeden z pierwszych laptopów na rynku otrzymał certyfikację Intel Evo, a więc został zweryfikowany zgodnie ze specyfikacją i kluczowymi wskaźnikami drugiej edycji programu innowacji Project Athena. Ultrasmukły i lekki notebook Acer Swift 5 łączy w sobie mobilność, stylowy wygląd i najnowsze rozwiązania technologiczne. Wyposażony w procesor i5 oraz i7 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe i zweryfikowany pod kątem wymagań platformy Intel Evo, gwarantuje płynne i szybkie działanie wielu programów w tym samym czasie.







Ponadto może pracować aż 17 godzin na baterii i zaopatrzony jest w funkcję szybkiego ładowania - możemy pracować nawet cztery godziny po zaledwie 30 minutach ładowania.



Wydajność Swift 5 idzie w parze z estetyką wykonania urządzenia. Obudowa o grubości zaledwie 14.95 mm to połączenie wysokogatunkowych stopów magnezowo-litowych i magnezowo-aluminiowych. Wobec tego cała konstrukcja jest wytrzymała i waży niespełna 1 kg. Laptop wyposażony jest także w specjalny zawias, dzięki któremu tylna część laptopa delikatnie się podnosi, gdy jest on otwarty. To zapewnia większą ergonomię i wyższy komfort korzystania z urządzenia, a także jeszcze bardziej podkreśla walory ekranu



Użytkownik ma do dyspozycji dwie dotykowe powierzchnie - spory panel i 14-calowy wyświetlacz FHD IPS. Obsługują one gesty wykonywane palcami, co jest wyjątkowo intuicyjne i wygodne w użyciu. Wyświetlacz zapewnia jasność na poziomie 340 nitów i 100 proc. pokrycia przestrzeni barw sRGB. Obramowanie stanowią cztery wąskie ramki, które sprawiają, że stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 90 proc.



Wyświetlacz pokryty jest antybakteryjną warstwą Antimicrobial Corning Gorilla Glass, która zapobiega gromadzeniu się drobnoustrojów na panelach dotykowych. Użytkownicy mogą rozszerzyć ten zakres tak, aby antybakteryjna powłoka znalazła się także na touchpadzie, klawiaturze i wszystkich pokrywach urządzenia.



Swift 3 - wydajność i mobilność w dwóch wersjach

Dwie nowe wersje Swift 3 również zostaną wyposażone w procesor 11. generacji Intel Core i7 oraz Core i5. Będą one częścią innowacyjnego programu Intel Project Athena. Obecnie notebooki Swift 3 poddawane są weryfikacji aby - podobnie jak Swift 5 - uzyskać certyfikację Intel Evo. Obie wersje, które wkrótce pojawią się na rynku, poza procesorami łączy także elegancka metalowa obudowa, układ graficzny Intel Iris Xe, Thunderbolt 4 oraz szybkie WiFi 6.



Pierwsza z nowych wersji Swift 3 (SF313-53) wyposażona będzie w wyświetlacz o przekątnej 13,5 cala, rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli i współczynnikowi proporcji 3: 2. Zapewnia to o 18 proc. większą widoczność w pionie, a zarazem zmniejsza konieczność scrollowania ekranu. Ponadto wyświetlacz pokrywa 100 proc. zakresu kolorów sRGB i zapewnia jasność na poziomie 400 nitów.



Swift 3 (SF313-53) umożliwia aż 18 godzin pracy na baterii. Jego lekka i trwała konstrukcja z aluminium i stopu magnezu-aluminiowego sprawia, że urządzenie bez przeszkód będziemy mogli zabrać w dowolne miejsce - laptop ma zaledwie 15,95 mm grubości i waży tylko nieco ponad kilogram.



Druga wersja Acer Swift 3 (SF314-59) charakteryzuje się 14-calowym ekranem FHD. Wąskie ramki sprawiają natomiast, że stosunek ekranu do obudowy wynosi aż 82,73 proc. Konstrukcja waży 1.2 kilograma i ma tylko 15.95 mm grubości.



Obie wersje Swift 3 mają podświetlaną klawiaturę, wyposażone są w pojemny dysk SSD oraz pamięć RAM LPDDR4X (do 16 GB). Ponadto obsługują funkcję Windows Hello za pośrednictwem czytnika linii papilarnych, co zapewnia łatwe i bezpieczniejsze logowanie.



Cena i dostępność

Acer Swift 5 z procesorem Intel 11. generacji dostępny będzie w cenie - 4699 PLN.



Swift 3 (SF313-53) z 13.5-calowym ekranem kosztować będzie 3649 PLN, a wersja 14-calowa (SF314-59) - 3599 PLN.



Póki co nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie urządzenia będą dostępne w Polsce. W regionie EMEA mają pojawić się październiku i listopadzie.























Źródło: Info Prasowe / ACER