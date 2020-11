Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Zalman CNPS20X to flagowe chłodzenie powietrzne w portfolio firmy. Zastosowano w nim szereg autorskich technologii, które miały zapewnić ponadprzeciętne osiągi, zdolne do rozproszenia do 300 W energii cieplnej. Producent chwali się m.in. stereoskopowymi żebrami 4D, śmigłami Dual Blade, specjalną konstrukcją ciepłowodów (IHD) oraz stopki (RDTH i DTH). I, jak pokazują recenzje wielu serwisów, takie połączenie zdaje egzamin. Chłodzenie Zalman CNPS20X sprawdziło się dotychczas w wielu redakcjach, gdzie zdobyło szereg odznaczeń i rekomendacji. Serwisy TweakTown i KitGuru przyznały mu wyróżnienie “Must Have” (Musisz Mieć!), HardwareInfo uhonorowało znaczkiem “Ultimate”, a TechPowerUp doceniło innowacyjność.







W palecie odznaczeń nie zabrakło również “Best Cooler” dla najlepszego chłodzenia spośród testowanych przez redakcję KitGuru. Co najbardziej spodobało się recenzentom? Wspólnym mianownikiem są każdorazowo wydajność i kultura pracy. Ta pierwsza stawia cooler Zalman CNPS20X w czołówce spośród dostępnych chłodzeń. Jednocześnie generowany przez niego hałas należy do najniższych w klasie chłodzeń premium. Testujący zwracają także uwagę na podświetlenie RGB, dzięki któremu konstrukcja przykuwa uwagę, pozwala się wyróżniać i budować unikalny klimat.



Całość waży 1.3 kg i ma wysokość 165 mm przez co zajmuje sporo miejsca w obudowie. W zamian jednak odwdzięcza się osiągami, które, jak pokazują wyniki testów, potrafią zawstydzić niejedno chłodzenie typu AiO. Osoby, które rozważają modernizację chłodzenia lub budują swój zestaw od podstaw, znajdą cooler Zalman CNPS20X w polskich sklepach. Jego cena wynosi około 400 PLN.





Dane techniczne:

• model: CNPS20X

• wymiary (W x S x G): 165 x 170 x 140 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 1300 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-V3/115X

- AMD: AM4/AM3+/AM3

• wymiary wentylatora: 140 x 140 x 26 mm

• liczba wentylatorów: 2

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 104 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 29 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: FDB

• żywotność: 100000 godzin

• pobór energii:

- wentylator (1 szt.): 3.36 W

- podświetlenie LED: 1.5 W































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia