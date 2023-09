Charles Leclerc - wyzwanie na najszybsze okrążenie w EA SPORTS F1 23

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kurz po Grand Prix Włoch jeszcze nie opadł, a Charles Leclerc rzuca kolejne wyzwanie – od jutra gracze mogą spróbować pobić jego czas najszybszego okrążenia na torze Monza. Nowe wyzwanie “Pro Challenge” w EA SPORTS F1 23 da graczom możliwość zmierzenia się ze znanym kierowcą Formuły 1 Charlesem Leclerciem w ramach FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023. W dniach 5-11 września fani mogą wkroczyć do “F1 World” i spróbować pobić najszybszy czas okrążenia kierowcy, który wynosi 1:20:151. Nagrodą za ukończenie wyzwania jest ekskluzywny kask, który Leclerc nosił na torze Monza. Jest to drugie z nowo wprowadzonych "Pro Challenges", dzięki którym fani mogą doświadczyć emocji związanych z bezpośrednią rywalizacją ze swoimi ulubionymi kierowcami w grze.







Oprócz tego, zespół Scuderia Ferrari ogłosił niedawno specjalne barwy na swój domowy wyścig, a także dedykowane kaski i kombinezony wyścigowe, aby uczcić wyścigowe DNA firmy i historyczne zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Do 16 września gracze F1 23 mogą doświadczyć tych specjalnych wzorów, tymczasowo zastępując zwykłe barwy Ferrari w trybach kariery, próby czasowej i Grand Prix.



Charles Leclerc nakręcił wideo, w którym przedstawia swoje wskazówki na najszybsze pokonanie toru...







Źródło: Info Prasowe - Electronic Arts