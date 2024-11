Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sklepów trafiło chłodzenie Cooler Master Hyper 622 Halo² - cooler powietrzny bazujący na konstrukcji dual tower z efektownym podświetleniem spektrum ARGB. To propozycja dla osób poszukujących niedrogiego, a zarazem wydajnego chłodzenia, które jednocześnie będzie się wyróżniać pod względem wizualnym. Konstrukcja Cooler Mastesr Hyper 622 Halo² została oparta na dwuwieżowym radiatorze, co dwukrotnie zwiększa powierzchnię chłodzenia. Dodatkowo wyposażone w sześć ciepłowodów oraz dwa wentylatory, ma skutecznie odprowadzać ciepło z procesora. Warto podkreślić, że mimo zaawansowanej konstrukcji, cooler zachowuje kompaktowe wymiary 125 x 137 x 157 mm, spełniając większość wymagań dotyczących pamięci RAM i kompatybilność z większością obudów dostępnych na rynku.







Kluczowym elementem nowego chłodzenia są dwa wentylatory Halo² o średnicy 120 mm, wyposażone w efektowne podświetlenie ARGB. Pracują one w zakresie od 650 do 2050 RPM, zapewniając przepływ powietrza na poziomie 51.88 CFM przy zachowaniu kultury pracy - maksymalny poziom hałasu to zaledwie 27 dBA. System automatycznej detekcji LED umożliwia szybką konfigurację podświetlenia, choć użytkownicy mogą również dostosować efekty świetlne poprzez złącze 3-pin.



Producent zadbał również o detale wykończeniowe - górna część radiatora została wykonana z aluminium i ozdobiona charakterystycznym logo Cooler Master. Całość uzupełnia niklowana podstawa z równomiernie rozmieszczonymi ciepłowodami, zapewniająca optymalne przewodzenie ciepła z procesora.



Chłodzenie Cooler Master Hyper 622 Halo² jest dostępne w dwóch kolorach czarnym oraz białym. Jego rynkowa cena wynosi około 250 PLN.





Najważniejsze cechy produktu:

- Kompatybilność z podstawkami Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156

- Kompatybilność z podstawkami AMD: AM5, AM4

- Wymiary: 125 x 137 x 157 mm

- Materiał: aluminiowy radiator, szesć ciepłowodów

- Wentylatory: 2 x 120 mm Halo² z podświetleniem ARGB

- Prędkość obrotowa: 650-2050 RPM (±10%)

- Przepływ powietrza: do 51.88 CFM

- Poziom hałasu: maksymalnie 27 dBA





























źródło: Info Prasowe - Cooler Master