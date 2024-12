Cooler Master X Simucube 2 Pro - nowa definicja realizmu w e-wyścigach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master i Simucube wprowadzają na rynek Cooler Master X Simucube 2 Pro – zaawansowaną bazę kierownicy direct drive dla profesjonalnych symulacji wyścigowych. Urządzenie wyposażono m. in. w silnik bezszczotkowy, metalową konstrukcję oraz profile True Drive Paddock. Dzięki takim rozwiązaniom do rąk entuzjastów sim racingu trafi sprzęt wysokiej klasy, oferujący niezrównaną precyzję i realizm, które w pełni oddają dynamikę jazdy na torze. Sercem urządzenia jest potężny silnik generujący moment obrotowy do 25 Nm, który w połączeniu z zaawansowaną technologią force feedback pozwala odczuć każdą nierówność toru. Jak zapewnia producent X Simucube 2 Pro oferuje niesamowite przeżycia z wysoką dawką realizmu. Mowa tu o najdrobniejszych detalach toru, takich jak nierówności nawierzchni, zmiany przyczepności opon, a nawet wagę pojazdu w ostrych zakrętach.





Cooler Master X Simucube 2 Pro to nie tylko zaawansowany sprzęt – to most między wirtualnym a rzeczywistym torem wyścigowym. Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia łączność z kierownicami bezprzewodowymi przy zachowaniu minimalnych opóźnień. Precyzyjnie wykonana obudowa z wysokiej jakości metalu ma gwarantować wieloletnią trwałość podczas intensywnego użytkowania. Produkt jest kompatybilny z Dyn X – uniwersalnym stanowiskiem do symulatorów, które oferuje aż 14 konfiguracji i możliwość dopasowania kokpitu do każdego typu pojazdu.



„Cooler Master i Simucube mają wspólną wizję: zatarcie granicy między wirtualnym a rzeczywistym światem wyścigów” – powiedział Pierre-Lou Bogros, IMX Business Developer w Cooler Master. „Chcieliśmy stworzyć coś niezwykłego w świecie sim racingu we współpracy z Simucube, a pierwszym krokiem dla Cooler Master było działanie z najlepszymi produktami i ludźmi. SC2 Pro to już legendarny produkt i nie chodzi tylko o specyfikacje czy trwałość; chodzi o naszą wspólną wizję, pasję i budowanie prawdziwego połączenia z doświadczeniem wyścigowym. Simucube 2 Pro idealnie pasuje do naszego zaawansowanego kokpitu Dyn X".



Aby uczynić setup jeszcze bardziej atrakcyjnym, użytkownik ma do dyspozycji Drive Paddock – bibliotekę ustawień symulatora wiernie odwzorowującą prowadzenie aut w popularnych grach wyścigowych. X Simucube 2 Pro współpracuje z popularnymi platformami do symulacji wyścigowych, zapewniając prostą i szybką konfigurację.



„Kiedy Cooler Master zwrócił się do nas, dostrzegliśmy wyjątkową szansę na to, aby nasza technologia dotarła do szerszego grona odbiorców na całym świecie, a jednocześnie na połączenie sił w celu wprowadzenia kolejnych przełomowych technologii do sim racingu” – powiedział Pekka Mäki-Kuutti, Dyrektor Rozwoju Biznesu w Simucube. „Początkiem tej współpracy jest wspólna marka naszej bazy kierownicy, która przenosi emocje z prawdziwego świata wyścigów bezpośrednio do domów na całym świecie.”



Cooler Master X Simucube 2 Pro ma być dostępny w sprzedaży w lutym 2025 r. w cenie około 6280 PLN.













źródło: Info Prasowe - Cooler Master