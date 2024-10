Cooler Master dla nowej generacji procesorów Intel Core Ultra 200S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent wprowadza nową generację chłodzenia dla procesorów Intel Core Ultra 200S, zaprojektowaną specjalnie z myślą o gnieździe LGA1851. Nowa linia systemów chłodzenia łączy wysoką wydajność z zaawansowaną technologią, dostosowaną do potrzeb wymagających użytkowników oraz graczy. Zaawansowane technologie chłodzenia od Cooler Master zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby współgrać z najnowszymi procesorami Intel Core Ultra 200S, oferując pełną kontrolę temperatury i stabilność podczas pracy w wymagających warunkach.







- Seria MasterLiquid Ion: flagowy model chłodzenia o wysokiej wydajności, wyposażony w konstrukcję z dwoma komorami oraz ekran IPS o przekątnej 2,1 cala. Oferuje szerokie możliwości personalizacji dla entuzjastów technologii, którzy oczekują maksymalnej wydajności swoich procesorów. Dzięki zaawansowanej regulacji termicznej, seria Ion ma utrzymywać optymalną wydajność CPU nawet przy intensywnym obciążeniu.

- Seria MasterLiquid Atmos: to połączenie dwukomorowej pompy z możliwością personalizacji pokrywy pompy poprzez druk 3D, co pozwala użytkownikom wyrazić swoją kreatywność, jednocześnie zapewniając idealne warunki termiczne. Seria Atmos to doskonałe połączenie estetyki i efektywności chłodzenia.

- Seria MasterLiquid Core: dzięki innowacyjnej technologii Gen S z dwoma komorami, zapewnia maksymalny przepływ i ciśnienie wody dla najlepszej wydajności chłodzenia. Jest to seria skierowana zarówno do entuzjastów, jak i zwykłych użytkowników, oferując świetną wydajność w korzystnej cenie.































źródło: Info Prasowe - Cooler Master