Cooler Master zapowiedział swój udział na ADAC SimRacing Expo 2024

Cooler Master poinformował o wzięciu udziału w ADAC SimRacing Expo 2024 – jednym z najważniejszych wydarzeń w branży simracingu. Impreza odbędzie się w dniach 18-20 października na terenie Messe Dortmund. Podczas eventu producent zaprezentuje swoje najnowsze innowacje, w tym zaawansowany symulator wyścigowy Dyn X. W tym roku firma Cooler Master z pewnością przyciągnie zarówno amatorów, jak i profesjonalistów w dziedzinie simracingu, oferując immersyjną prezentację z symulatorem wyścigowym Dyn X w roli głównej. Budując swoją obecność w społeczności simracingu, stoisko Cooler Master stanie się miejscem obowiązkowym dla fanów wysokowydajnych technologii wyścigowych.







Głównymi atrakcjami na stoisku będą m. in. pokazy na żywo, spotkania z ekspertami branżowymi oraz ekskluzywne sesje Q&A z popularnymi influencerami ze świata simracingu. Wydarzenia te mają dostarczyć uczestnikom ekscytujących wrażeń związanych ze światem wirtualnego motorsportu, jednocześnie oferując niezapomniane doświadczenia i emocje podczas konkurencji wyścigowych.



Symulator wyścigowy Dyn X: najwyższy poziom immersji

Jedną z najciekawszych atrakcji stoiska będzie symulator wyścigowy Dyn X, oferujący niezwykle realistyczne wrażenia. Wyposażony w najnowocześniejszą technologię ruchu, precyzyjne sterowanie i modułową konstrukcję, Dyn X zapewnia użytkownikom uczucie prawdziwego wyścigu przy każdym skręcie kierownicy. Dyn X pozwala precyzyjnie dostosować pozycję za kierownicą, za pomocą jednej regulacji — idealnie dostosowując się do szerokiej gamy stylów wyścigowych, takich jak: Formuła, GT, NASCAR, Rally, Trophy Truck i inne. Partnerstwo z Simucube zapewnia autentyczne wrażenia z prowadzenia - realistycznego czucia pedałów i zmiany biegów. Konstrukcja z rurek stalowych na wzór klatki bezpieczeństwa samochodu wyścigowego, dodatkowo podnosi poziom realizmu.



Dyn X: trzy poziomy doskonałości

Cooler Master oferuje trzy wersje symulatora Dyn X, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania użytkowników:

- Dyn X Stage I – Quali: w cenie: od 12900 €uro

- Dyn X Stage II – Podium: w cenie: od 20000 €uro

- Dyn X Stage III – Grand Prix: w cenie: od 30000 €uro



Cooler Master zaprasza wszystkich uczestników zarówno doświadczonych, jak i początkujących simracerów, do odwiedzenia stoiska.

























źródło: Info Prasowe - Cooler Master