Creative MUVO Free – Przenośny głośnik Bluetooth dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dobie nowoczesnych technologii mobilnych bezprzewodowe głośniki Bluetooth zyskały ogromną popularność. Głośnik MUVO Free to propozycja od Creative, która wyróżnia się wśród innych rozwiązań tego typu jakością wyglądem i zastosowanymi technologiami. Głośnik spodoba się użytkownikom ceniącym sobie mobilność, wysoką jakość dźwięku i solidne wykonanie. Ten kompaktowy głośnik waży zaledwie 84 g, a oferuje zaskakująco bogate brzmienie. reative MUVO Free został wyposażony w najnowszą wersję Bluetooth 5.4, co gwarantuje stabilne połączenie i mniejsze zużycie energii. Dzięki obsłudze profili A2DP, AVRCP, HSP oraz HFP głośnik bez problemu współpracuje z szeroką gamą urządzeń mobilnych, oferując płynną łączność i wysoką jakość dźwięku. Obsługiwany kodek SBC zapewnia dobrze zbalansowany dźwięk przy bezprzewodowym przesyłaniu strumieniowym.







Mały, ale jest moc

Pomimo kompaktowych rozmiarów, MUVO Free oferuje moc wyjściową 3 W RMS (6 W szczytowo), co w połączeniu z 33-mm przetwornikiem dynamicznym przekłada się na czysty i dynamiczny dźwięk. Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) przekraczający 85 dB gwarantuje, że głośnik sprawdzi się nawet w otwartych przestrzeniach. Pasmo przenoszenia w zakresie 180 Hz – 17 kHz pozwala na wyraźne odwzorowanie wokali i instrumentów, zapewniając przyjemne wrażenia słuchowe.



Bezprzewodowe stereo i długi czas pracy

Jedną z ciekawych i bardzo przydatnych funkcji MUVO Free jest możliwość parowania dwóch głośników w trybie Wireless Stereo Link. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać szerszą scenę dźwiękową i bardziej immersyjne doświadczenie audio. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 450 mAh pozwala na nieprzerwane odtwarzanie muzyki do *9 godzin przy 50% głośności, a pełne naładowanie głośnika trwa zaledwie 2.5 godziny.



Odporność na warunki zewnętrzne

Creative MUVO Free to idealny towarzysz outdoorowych aktywności. Dzięki stopniowi ochrony IPX5 głośnik jest odporny na zachlapania i pył, co oznacza, że niestraszny mu deszcz czy przypadkowe rozlanie np. napoju na obudowę. Solidna konstrukcja chroni głośnik przed uszkodzeniami mechanicznymi co sprawia, że można go zabrać na plażę, wędrówkę górską czy jazdę na rowerze. Za możliwości transportu odpowiada wbudowany klips, magnes lub smycz, którą znajdziemy w zestawie.



Funkcja zestawu głośnomówiącego

Dzięki wbudowanemu wysokiej klasy mikrofonowi pojemnościowemu, MUVO Free może służyć jako zestaw głośnomówiący, co jest szczególnie wygodne podczas prowadzenia rozmów telefonicznych w podróży. Redukcja szumów i dobrze zoptymalizowany mikrofon sprawiają, że głos pozostaje czysty i wyraźny nawet w hałaśliwym otoczeniu. Nie wielkie rozmiary, posiadany klips i wbudowany mikrofon sprawia, że Muvo FREE można wykorzystać np. do rejestrowania dźwięku.



Ceny i dostępność

Creative MUVO Free kosztuje 99 PLN i jest dostępny w euro.com.pl.





Dane techniczne:

Wymiary produktu (dł. x wys. x gł.): 50mm x 72mm x 30.5mm

Waga: 84g

Długość kabla: Kabel USB-A do USB-C 0.3 m

Długość załączonej smyczy: 13cm

Interfejs ładowania: 5V, 1A (typ C)

Moc wyjściowa: 3W RMS (6W szczytowo)

Sterownik: 33mm

Poziom ciśnienia dźwięku: >85dB

Pasmo przenoszenia: 180Hz - 17000Hz

Stosunek sygnału do szumu (SNR):: >80dB

Zakres działania: Do 15m

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4

Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402 - 2480MHz

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP/HFP

Kodek Audio: SBC

Maksymalna moc wyjściowa RF: 2 dBm

Bateria: 1 x Bateria litowo-polimerowa, 3..7 V, 450 mAh

Czas odtwarzania: Do 9 godzin przy 50% głośności

Czas ładowania: 2.5 godziny

Stopień ochrony IP: IPX5



Minimalne wymagania systemowe

Kompatybilne urządzenia Bluetooth, które obsługują

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP),

Handset Profile (HSP), Hands-Free Profile (HFP)

























źródło: Info Prasowe - Creative