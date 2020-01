Creative SXFI CARRIER – nowy soundbar

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology zaprezentowała na targach CES 2020 soundbar kina domowego SXFI CARRIER, opracowany wspólnie z Dolby Laboratories. Łącząc najnowocześniejsze kompetencje obu firm w zakresie inżynierii, projektowania i technologii dźwięku przestrzennego, SXFI CARRIER na nowo zdefiniował granice możliwości, jakie może osiągnąć kompaktowy soundbar. Jakość dźwięku kompaktowych soundbarów jest zwykle ograniczona przez mniejszą powierzchnię głośników. To ogranicza ich zdolność do tworzenia ekspansywnej sceny dźwiękowej. SXFI CARRIER, mimo że mierzy zaledwie 880 mm długości, zapewnia zapierający dech w piersiach dźwięk oparty na niestandardowym projekcie Dolby Atmos Speaker System.







SXFI CARRIER kontynuuje sukces wielokrotnie nagradzanego soundbara Creative, X-Fi Sonic Carrier, nazwanego przez ekspertów branżowych „soundbarem bogów”. Opracowanie SXFI CARRIER polegało na skrupulatnym zaaranżowaniu koncepcji akustycznych w celu uzyskania nieskazitelnego i mocnego dźwięku, który przypomina ten znany z kin domowych. Co ważne, otrzymujemy tą jakość w kompaktowej obudowie. Dodatkowym akcentem jest potężny 10-calowy bezprzewodowy subwoofer, który pozwala zmaksymalizować pełny potencjał soundbara.



SXFI Carrier przełamuje jeszcze jeden wymiar, będąc pierwszym na świecie soundbarem wyposażonym w holografię słuchawkową Super X-Fi, która zdobyła 15 nagród na targach CES 2019. Super X-Fi odtwarza scenę dźwiękową systemu głośników surround w słuchawkach i personalizuje ją ze sztuczną inteligencją zapewniającą naturalne wrażenia słuchowe. Użytkownicy będą mogli doświadczyć tego poprzez wyjście słuchawkowe SXFI CARRIER i cieszyć się kinowym dźwiękiem. Funkcja ta będzie szczególnie przydatna podczas oglądania filmów w nocy.



Oprócz tego SXFI CARRIER będzie również oferował inne możliwości połączenia, w tym porty Bluetooth, USB-C i USB-A, port HDMI eARC dla nieskompresowanego i bezstratnego dźwięku HD oraz dwa wejścia HDMI 2.1, które zapewniają bogaty dźwięk i wysoką jakość obrazu.



SXFI Carrier ma się pojawić w drugim kwartale 2020 r. Jego cena ma nie będzie przekraczała 1000 dolarów.























Źródło: Info Prasowe / Creative