Creative ZEN AIR z Aktywną Redukcją Szumów i Trybem Otoczenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology wprowadza do sprzedaży bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Creative Zen Air. Charakterystyczną cechą nowego zestawu jest jego konstrukcja, która jest stylowa i zarazem minimalistyczna. Najnowsza odsłona słuchawek z linii ZEN posiada szereg funkcji takich jak Aktywna Redukcja Szumów (ANC), Tryb Otoczenia i wielokrotnie nagradzaną technologię wirtualizacji dźwięku Super X-FI. W zestawie słuchawkowym Creative Zen Air znajdziemy konfigurowalne sterownie dotykowe i ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”. Najważniejszą cechą omawianego zestawu jest jego nie wygórowana cena.







Bezprzewodowe ładowanie i 18 godzin odtwarzania

Creative Zen Air charakteryzuje się na obecną chwilę całkiem dobrą wydajnością akumulatorów względem wielkości słuchawek jak i etui ładującego. Cały zestaw zapewnia do 18 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umożliwia odsłuch do 6 godzin odtwarzania przy umiarkowanym poziomie głośności. Etui można ładować bezprzewodowo i jest zgodne ze standardem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować za pomocą dostępnego w zestawie kabla USB-C.



Jakość dźwięku i technologia SUPER X-FI READY

Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.0, kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki neodymowe. Creative Zen Air został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.



Tryb Ambient i Aktywna Redukcja Szumów

Tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Funkcja aktywnej redukcji szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny w każdej wkładce dousznej, aby redukować szumy z otoczenia.



Sterowanie dotykowe

Sterowanie dotykowe na słuchawkach jest wyjątkowo intuicyjne. Za pomocą kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki i aktywować asystenta głosowego Siri lub Google Assistant. Słuchawki douszne mają również certyfikat odporności na pot IPX4, dzięki czemu można ich używać w lekkim deszczu lub w czasie aktywnych sesji na siłowni.



Cztery mikrofony

Słuchawki Creative Zen Air są wyposażone w cztery mikrofony, po dwa na każdą wkładkę douszną. Taka liczba mikrofonów ma za zadanie zapewnić lepszą jakość komunikacji i wspomóc system redukcji szumów. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia (tryb otoczenia), co pozwala np. na bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.



Ceny i dostępność

Creative Zen Air kosztuje 219 PLN i jest dostępny w dobrych polskich sklepach: Komputronik.pl, X-Kom.pl, MediaExpert.pl i na Creative.com.



















Źródło: Info Prasowe / Creative