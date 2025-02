Crucial E100 PCIe 4.0 - budżetowy dysk już dostępny w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sprzedaży trafiły dyski amerykańskiego producenta Crucial - model E100 o pojemności 1TB. Jest to konstrukcja wykorzystująca interfejs PCI-Express Gen 4.0, która celuje w segment popularny, oferując przyzwoitą wydajność w rozsądnej cenie. Crucial E100 bazuje na interfejsie PCIe 4.0 x4, co w połączeniu z kontrolerem NVMe przekłada się na znaczący skok wydajności względem starszych konstrukcji SATA czy nawet PCIe 3.0. Takie parametry zapewniają błyskawiczne uruchamianie systemu operacyjnego, aplikacji oraz gier i idealnie sprawdzą się w sytuacji wymiany starego dysku HDD na nowoczesne i szybkie rozwiązania, jakie oferuje E100.







Dysk Cruciala został zaprojektowany w standardowym formacie M.2 2280, co gwarantuje szeroką kompatybilność zarówno z komputerami stacjonarnymi, jak i laptopami. Przy wymiarach 80x22x 2,3 mm i wadze zaledwie 6 gramów, E100 jest niezwykle kompaktowym rozwiązaniem, które nie wymaga dodatkowego chłodzenia.



Crucial E100 PCIe Gen 4 NVMe o pojemności 1TB jest dostępny w sprzedaży w cenie ok. 240 zł. Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta.





Dane techniczne:

- Pojemność: 1000 GB

- Format: M.2

- Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4

- Prędkość odczytu: (maksymalna) 5000 MB/s

- Prędkość zapisu: (maksymalna) 4500 MB/s

- Kolor: czarno-zielony

- Wysokość: 2.3 mm

- Szerokość: 22 mm

- Głębokość: 80 mm

- Waga: 6 g

- Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

- Kod producenta: CT1000E100SSD8

























źródło: Info Prasowe - Crucial