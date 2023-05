DROP - klawiatura dla miłośników Władcy Pierścieni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Personalizacja sprzętu komputerowego stała się już niemal sztuką sama w sobie, więc nie dziwią już konkursy na wykonanie obudowy PC dla konkretnego tytułu gry czy filmu. Wymaga to trochę pracy i ruszenia głową, ale dla tych mniej zaradnych, marka DROP wymyśliła gotowe zestawy, spersonalizowane już w kierunku klimatów Władcy Pierścieni. I tak za jedyne 169 USD, możecie nabyć klawiaturę opisaną w języku elfów (spokojnie, normalne litery też tam są), a urozmaicić jej wygląd możecie dokupując klawisze, stanowiące rzemieślnicze rzeźby z efektem 3D. Kolekcja z pierścieniem władzy, to wydatek 65 USD za sztukę, natomiast seria Lord of the Rings Mordor Artisan Keycap, jest teraz w promocji za jedyne 55 USD za sztukę. Chętni mogą zajrzeć TUTAJ.































Źródło: TechPowerUP