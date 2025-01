Dan Clark Audio NOIRE X - Nowe Słuchawki Planarne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dan Clark Audio to jedna z tych marek, która naprawdę wnosi wiele innowacji do świata słuchawek. Jakiś czas temu producent ten wprowadził autorski system AMTS wykorzystujący zaawansowane meta-materiały do dokładnego dostrajania swoich słuchawek. Na początku rozwiązanie to dostępne było jedynie w najdroższych modelach takich, jak DCA Stealth czy DCA Expanse. Teraz amerykański producent proponuje nam słuchawki ze swoim systemem AMTS, które są już dużo bardziej przystępne cenowo. A przy tym są też rozwinięciem modelu AEON 2 NOIRE. Oprócz zaawansowanej konstrukcji z AMTS mamy tutaj także zupełnie nowe, ulepszone przetworniki oraz lepsze pady i unikalne wykończenie.







NOIRE X – najbardziej technologicznie zaawansowane słuchawki w swojej klasie

Najnowszy model od Dan Clark Audio to słuchawki integrujące autorskie rozwiązanie o nazwie Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) w modelu, który jest już osiągalny dla znacznie szerszej grupy słuchaczy. NOIRE X stanowi przy tym rozwinięcie lubianego modelu AEON 2 NOIRE o wiele nowych ulepszeń, które bezpośrednio przekładają się na jakość brzmienia. To nie tylko wspomniany system AMTS, ale też wiele innych istotnych i ulepszonych szczegółów. A mowa tutaj chociażby o nowych, zmodernizowanych przetwornikach, przeprojektowanych padach, czy pałąku. Wszystko to składa się na doskonałe słuchawki, które w swojej klasie mogą okazać się zdecydowanym faworytem.



AMTS – autorskie rozwiązanie Dan Clark Audio

Najważniejszą cechą NOIRE X jest z pewnością implementacja systemu AMTS. Był on wcześniej stosowany we flagowych modelach Stealth, Expanse, E3 oraz Corina. To unikalne dla Dan Clark Audio rozwiązanie polega na zastosowaniu specjalnej struktury z zaawansowanych materiałów za przetwornikami. Umożliwia to uzyskanie dokładnie zaplanowanej charakterystyki przenoszenia oraz, co nie mniej ważne, uniknięcie powstawania fal stojących w zakresie wysokich częstotliwości. To ostatnie zjawisko odpowiedzialne jest bardzo często za nienaturalne i syntetyczne brzmienie wielu innych słuchawek. I właśnie dzięki systemowi AMTS nowe NOIRE X są niezwykle otwarte i pełne niuansów. A przy tym zupełnie niemęczące i ze zróżnicowanymi wysokimi tonami. Jednocześnie posiadają też niezwykłą przestrzenność, która do tej pory mogła kojarzyć się tylko ze słuchawkami o konstrukcji otwartej.



Nowe przetworniki o znacznie lepszych parametrach

NOIRE X posiadają przetworniki V-Planar o zoptymalizowanej geometrii membrany oraz niższych zniekształceniach. Ponadto mają one też znacznie bardziej powtarzalne parametry oraz większą trwałość. Producent nie zapomniał także o nowych i odpowiednio dobranych padach, które zostały specjalnie opracowane dla konstrukcji z systemem AMTS. Całości uzupełnia automatycznie napinający się pałąk oraz znakomite, jak to u Dan Clarka wykonanie przy użyciu najlepszych materiałów.



Słuchawki planarne Dan Clark Audio NOIRE X pojawią się jeszcze w styczniu 2025 i będą dostępne do odsłuchu w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store. Cena słuchawek w podstawowej wersji to 4890 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP