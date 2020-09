Dan Clark Audio Æon 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsza generacja serii Aeon wyznaczyła nowy wymiar dla słuchawek planarnych. Producent pokazał, że można zrobić stylowe i oryginalnie wyglądające słuchawki, których kształt stał się znakiem szczególnym Dan Clark Audio. Aeon to także symbol lekkości, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych, a do tego ultralekkich materiałów takich jak Nitinol i karbon zachowując najwyższą jakość dźwięku płynącą z niesamowicie dopracowanych przetworników planarnych. A to wszytko bez konieczności wydawania fortuny. Okazuje się, że udało się to jeszcze poprawić w najnowszej wersji Dan Clark Audio Aeon2.







Aeon 2 to nie jest drobny facelifting. Jest to model kompletnie przekonstruowany z wykorzystaniem tego, czego Dan Clark i jego zespół nauczyli się w 2018 roku przy tworzeniu najbardziej docenianego spośród modeli z oferty, czyli Ether Flow 2. Wiedza ta, pozwoliła stworzyć nowy przetwornik planarny stanowiący technologiczny majstersztyk. Driver został odwrócony o 180 stopni, a technologia flow przekonstruowana tak, żeby tworzyć jednolitą konstrukcję pomijającą szczeliny i niechciane zawirowania powietrza wewnątrz muszli.



Nowy przetwornik oferuje większą rozdzielczość, oraz usprawnioną płynność odpowiedzi na podawany sygnał w całym zakresie częstotliwości. Strojenie również uległo zmianie w kierunku ciepłego, bardziej audiofilskiego feelingu dla modelu Closed, oraz szczuplejszą niższą średnicą dla modelu Open. Scena muzyczna została znacznie powiększona w obydwóch wersjach słuchawek. Suma zmian przekłada się na brzmienie godne audiofilskiej klasy sprzętu o bardzo emocjonującym brzmieniu. Bogata linia basowa, krystalicznie czyste średnie tony i ogromna detaliczność, pozbawione mocnych peaków. W połączeniu z głęboką i wciągającą sceną muzyczną sprawiają, że w Aeon 2 mamy wrażenie grania na żywo z odsunięciem dźwięków od głowy i pozbawieniem wrażenia korzystania ze słuchawek.



Wielu użytkowników podróżuje ze słuchawkami w celach biznesowych, turystycznie czy też na spotkania miłośników sprzętu. Słuchawki Dan Clark Audio (wcześniej MrSpeakers) zawsze są wyposażone w podróżne etui, ale producent czuł pewien niedosyt i postawił w modelu Aeon 2 pójść o krok dalej. Na potrzeby mobilności zespół inżynierów opracował zupełnie nową konstrukcję pałąka, umożliwiającą składanie słuchawek i zmniejszenie o połowę rozmiarów słuchawek i etui. Celem jest idealne pasowanie rozmiaru do bagażu podręcznego. Doświadczony zespół inżynierów zadbał o trwałość takiego rozwiązania, oraz o to, aby mobilność nie stanowiła kompromisu dla jakości dźwięku. Nowy pałąk z wykorzystaniem promowanego przez producenta wzornictwa „Industrial Design” zapewnia kompaktowe wymiary i ciekawy system składania, a przy tym oferuje bardzo dobry docisk muszli do ucha zachowując wysoki komfort użytkowania. Pokrowiec posiada dedykowane miejsce na przewód aby maksymalnie wykorzystać jego pojemność. Większość osób podróżuje z konstrukcjami zamkniętymi ale technologia została użyta zarówno w modelu otwartym, jak i zamkniętym.



Od momentu wprowadzenia w 2017 roku model Aeon oferował stosunek ceny do możliwości powyżej standardów branżowych. Pod wieloma względami realizował on podstawową misję Dan Clark Audio, czyli zaoferować jak największą wydajność słuchawek z wykorzystaniem zawansowanych technologii, w cenach niższych od konkurencyjnych produktów dzięki czemu mogą one cieszyć szersze grono odbiorców. Jest nam niezwykle przyjemnie przyznać że jesteśmy pewni, iż Aeon2 wpisuje się w tą teorię jeszcze bardziej niż poprzednik i wielu kupujących szczerze je pokocha.



Cena sugerowana słuchawek Dan Clark Audio Aeon2 na rynku polskim wynosi 3999 PLN brutto. Słuchawki dostępne są w wybranych sklepach w tym do odsłuchu w sklepach mp3store.





Specyfikacja

• Skuteczność: 92dB / mW (zamknięte), 94dB (otwarte)

• Waga (bez kabla): 340g (zamknięte), 321g (otwarte)

• Odłączany 2-metrowy podwójny kabel premium z zakończeniem 3.5 mm i 1/4”

• Impedancja: 13 Ohm



































Źródło: Info Prasowe / MIP