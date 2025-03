Dell - nowa gama monitorów Dell Pro Plus i Dell Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dell Technologies wprowadza szeroką ofertę nowych monitorów Dell Pro Plus i Dell Plus, dostosowanych do różnorodnych potrzeb użytkowników. Nowoczesne monitory o większych przekątnych, wyższej rozdzielczości i szybszej częstotliwości odświeżania znacząco podnoszą komfort pracy i efektywność użytkowników. Badania pokazują, że zaawansowane monitory mogą zwiększyć produktywność nawet o 59%¹, poprawić precyzję generowania treści w GenAI o 56%, skrócić czas potrzeby na przygotowanie kreacji o 58%¹ i usprawnić współpracę o 54%. Nowa linia Dell Pro Plus to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodnej jakości obrazu, ergonomii i funkcji usprawniających codzienną pracę.







Monitor przenośny Dell Pro 14 Plus P1425 – 14-calowy monitor z wyświetlaczem IPS i proporcją ekarnu 16:10 z technologią ComfortView Plus zapewniającą lepszą jakość obrazu i większy komfort użytkowania. Regulowana podstawa (zakres 10 - 90 stopni) oraz kompatybilność z mocowaniem VESA pozwalają na elastyczną konfigurację stanowiska pracy. Funkcja automatycznej rotacji ułatwia korzystanie z monitora zarówno w poziomie, jak i pionie. Port USB-C umożliwia przesyłanie obrazu, danych i jednoczesne ładowanie (65W).



Monitory Dell Pro 34 Plus z hubem USB-C P3425WE oraz Dell Pro 32/27 Plus 4K z hubem USB-C P32/2725QE –, to nowe monitory z rozdzielczością WQHD i 4K oferują częstotliwość odświeżania 100 Hz, lepszy kontrast oraz technologię ComfortView Plus z certyfikatem TUV 4-star, która chroni wzrok. Jednokablowe połączenie USB-C pozwala na przesyłanie obrazu, danych i dostarczanie do 90W mocy, a także łączność 1 GbE Ethernet (RJ45). Dodatkowe wysuwane porty zapewniają wygodny dostęp do złącz. Monitory są kompatybilne z systemami Windows i macOS, co czyni je doskonałym wyborem dla analityków, twórców treści, marketerów i administratorów IT.



Monitor dotykowy Dell Pro 75 Plus 4K - P7525QT – 75-calowy monitor 4K zaprojektowany z myślą o współpracy i nowoczesnych przestrzeniach biurowych. Nowoczesny design, zoptymalizowane zarządzanie kablami oraz technologia 20-punktowego dotyku umożliwiają wygodne korzystanie z ekranu w salach konferencyjnych i przestrzeniach do pracy zespołowej. Wbudowane głośniki 20W, funkcja Dell Screen Drop oraz integracja z Dell Pro Micro zapewniają pełnię możliwości w zakresie współpracy. Monitor wspiera Crestron Connected i Crestron XiO Cloud do zdalnego zarządzania i kontroli. Dzięki funkcji daisy-chaining łatwo można stworzyć konfigurację wieloekranową.



Monitory Dell Plus

Dell Plus to linia monitorów oferujących wysokiej jakości obraz, świetne parametry audio-wizualne oraz nowoczesny design - idealne do codziennego użytku. Monitory Dell 34 Plus USB-C S3425DW oraz Dell 27 Plus 4K USB-C S2725QC to monitory zaprojektowane z myślą o wszechstronnym użytkowaniu – od przeglądania internetu, przez naukę, po rozrywkę. Model S3425DW oferuje rozdzielczość WQHD, a S2725QC – 4K. Oba modele zostały wyposażone w ulepszoną częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz lepszy kontrast. Dzięki certyfikacji AMD FreeSync Premium zapewniają płynność obrazu bez efektu rozrywania. Wbudowane głośniki 5W oferują bogaty dźwięk i mocniejsze basy.



Nowe oprogramowanie Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)

Nowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania monitorami i akcesoriami Dell Technologies zapewnia intuicyjną obsługę oraz zwiększa wydajność pracy.

Easy Arrange – umożliwia użytkownikom organizację przestrzeni roboczej za pomocą predefiniowanych lub spersonalizowanych układów okien. Nowa funkcja Easy Arrange Memory zapamiętuje i przywraca układy aplikacji, zapewniając płynność pracy.

Automatyczna regulacja jasności i kontrastu – dostosowuje ustawienia ekranu do warunków oświetleniowych, eliminując konieczność ręcznej zmiany parametrów.

Zarządzanie IT – administratorzy mogą zdalnie zarządzać monitorami Dell UltraSharp i Dell Pro oraz akcesoriami komputerowymi, a także wdrażać aktualizacje w całej firmie dzięki Dell Device Management Console (dostępnej od drugiego kwartału 2025 roku) lub interfejsowi CLI.



Wybrane modele, są już dostępne w sprzedaży.





















źródło: Info Prasowe - Dell