Delock - przełącznik DisplayPort 8K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Monitory 8K powoli trafiają pod strzechy i np. do salek konferencyjnych. Co jednak zrobić, gdy ekran jest jeden a chcemy przełączać się między dwoma źródłami sygnału? Można żonglować przewodami lub kupić switch firmy Delock. Delock 87750 to przełącznik wyposażony w cztery wejścia DisplayPort 1.4 oraz dwa wyjścia w tym samym standardzie. Taka konfiguracja daje użytkownikom szereg możliwości. Posiadacze wyświetlaczy 8K mogą sparować je z dwoma urządzeniami. Wybór źródła sygnału odbywa się wówczas z poziomu dołączonego pilota lub poprzez przycisk na obudowie przełącznika.







Switch Delock 87550 może być też ciekawym rozwiązaniem dla osób, które dysponują dwoma komputerami i dwoma monitorami 4K. Zamiast żonglować przewodami za każdym razem, gdy chcą skorzystać z drugiego urządzenia, mogą one posłużyć się przełącznikiem. Wówczas cały proces będzie wygodniejszy i szybszy, a utrzymanie porządku w okablowaniu łatwiejsze.



Przełącznik Delock 87750 ma wyłącznie wyjścia DP. Producent zastosował jednak wersję dwutrybową (DP++). Dzięki temu posiadacze monitorów z interfejsami HDMI i DVI mogą podłączyć je do switcha z wykorzystaniem przejściówek. Niezależnie od wybranego standardu, długość przewodu łączącego PC ze switchem nie powinna przekraczać dwóch metrów, a pomiędzy przełącznikiem a monitorem dziesięciu.



Switch Delock 87750 pojawił się już w pierwszych sklepach i można oczekiwać, że jego dostępność będzie się poprawiać. Na chwilę obecną jest on oferowany w cenie około 600 PLN.





Dane techniczne:

• model: 87750

• wymiary: 130 x 74 x 30 mm

• wejścia: 2 x 2 DisplayPort

• wyjścia: 2 x Display Port

• maks. obsługiwana rozdzielczość: 7680 x 4320 @ 30 Hz

• wersja DisplayPort: 1.4

- kompatybilność wsteczna z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1.

- obsługa dual-mode DP++

- transfer sygnałów audio i wideo

• wymagane dodatkowe zasilanie (zasilacz w zestawie)



Zawartość opakowania

• przełącznik DisplayPort

• pilot

• zewnętrzny zasilacz

• instrukcja obsługi



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia