Delock 64079 - Zasilacz od MacBooka jako funkcjonalna ładowarka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delock 64079 to adapter, który rozszerza możliwości standardowych zasilaczy Apple dołączanych m.in. do MacBooków Pro. Wystarczy wpiąć go do gniazda USB-C zamiast przewodu, by cieszyć się szerszą paletą dostępnych złączy. Przejściówka do pojedynczego USB-C dodaje trzy gniazda USB typu A. Jedno z nich wspiera standard Quick Charge 3.0, natomiast pozostałe są zgodne ze specyfikacją Battery Charging 1.2. Ona również zapewnia sprawne (prąd 2,4 A) ładowanie nowoczesnych urządzeń. Adapter Delock 64079 jest kompatybilny z zasilaczami Apple o mocy 61 W lub 87 W ze złączami USB-C. Konstrukcja ma po obu stronach uchwyty, które powinny zapewnić jej stabilne mocowanie do źródła energii.







Producent wyposażył adapter w zabezpieczenia przeciążeniowe, nadprądowe, przed przegrzaniem i zwarciem. Dioda LED wskazuje stan pracy urządzenia, całość utrzymano w spójnym z zasilaczami Apple, białym kolorze.



Adapter Delock 64079 trafi do polskich sklepów w bieżącym kwartale. Jego cena powinna oscylować w okolicach 300 PLN.





Dane techniczne:

• model: 64079

• wymiary (D x S x W): ok. 74 x 59 x 34 mm

• złącza:

- 1 x USB-C (PD 3.0)

▪ 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, / 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A

- 1 x USB typu A z Quick Charge 3.0

▪ 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2 A, 9 V ~ 12 V / 1,5 A

- 2 x USB typu A z BC 1.2

▪ maks. 5 V / 2,4 A

• Ochrona:

- przeciążeniowa

- nadprądowa

- przed przegrzaniem

- przed zwarciem

• Kolor: biały

• Kompatybilność:

- zasilacze Apple 61 W lub 87 W z żeńskim USB-C























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia