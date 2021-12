Divoom - ramka Pixel Art oraz dwa nowoczesne głośniki z Bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Divoom, która zdążyła sobie zaskarbić wielu zwolenników wprowadza na rynek nowe, i jak zawsze w przypadku tego producenta bywa, niezwykle ciekawe produkty. Przede wszystkim mamy Divoom Pixoo 64, czyli ramkę z wyświetlaczem typu Pixel Art, która teraz obsługuje WiFi dzięki czemu ma też szeroką funkcjonalność. Drugim produktem jest Divoom Beetles-FM, kompaktowy głośnik posiadający Bluetooth, czytnik kart i radio FM. Trzecią zaś nowością jest Divoom Timoo – kompaktowy głośnik Pixel Art, także z obsługą Bluetooth i pięknym wyglądem. To nie tylko idealne urządzenia na zbliżający się okres świątecznych prezentów, ale też gruntownie przemyślane i niezwykle funkcjonalne umilające każdy dzień konstrukcje.







Divoom Pixoo 64 – ramka Pixel Art, jakiej jeszcze nie było

Divoom Pixoo 64 to najnowsza i jednocześnie znacznie ulepszona wersja wielofunkcyjnej ramki Pixoo Max z wyświetlaczem typu Pixel Art. . W tym przypadku wprowadzono bardzo istotną funkcjonalność, czyli WiFi. Dzięki czemu Pixoo 64 może teraz łączyć się bezpośrednio z naszą siecią domową i wyświetlać wiele przydatnych i bieżących informacji. Dzięki dedykowanej aplikacji na smartfony możemy w prosty sposób skonfigurować Pixoo 64, tak, aby kolorowy wyświetlacz Pixel Art pokazywał dokładnie te informacje, jakie chcemy. A pośród nich mogą być chociażby dane finansowe takie, jak kursy walut, czy przypomnienia o ważnych datach i terminach. Ponadto Pixoo 64 może nam wyświetlać ilość polubień na YouTube, czy Facebooku i ma w zanadrzu całą masę konfigurowalnych tarcz zegara.



Divoom Pixoo 64 może także stać się nieodzownym narzędziem dla wszystkich zajmujących się na poważnie streamingiem. Bo wspiera nie tylko aplikacje takie, jak Twitch, ale obsługuje też gry League of Legends, Overwatch, Apex Legends i Fortnite. Co równie istotne, jego funkcjonalność jest nadal rozszerzana o wsparcie chociażby dla IFTTT, czy SmartThings.



Z naszą najnowszą ramką tworzenie zarówno statycznych grafik, jak i skomplikowanych nawet animacji jest łatwe i niezwykle przyjemne dzięki dedykowanej aplikacji, która dostępna jest zarówno dla systemu Android, jak i także iOS. Nasza aplikacja oferuje przy tym nie tylko niezwykle dopracowany i przyjazny edytor, ale i możliwość importu zdjęć oraz grafik. Daje ponadto dostęp do ogromnej galerii, wraz ze społecznością, gdzie można pobierać i udostępniać grafiki oraz poznać entuzjastów sztuki pikselowej z całego świata.



Divoom Pixoo 64 dostępny jest w wybranych sklepach a także do odsłuchu w sklepach mp3store, w cenie sugerowanej 599 PLN brutto.





Divoom Pixoo 64 – dane techniczne:

• Wymiary: 262L x 261.4W x 17.8H mm• Waga: 740g

• Paleta kolorów: Full RGB

• Temperatura barwowa: 1600 - 6500K

• Jasność: 80@4000K

• Pobór mocy: 10W

• Mikrofon: 6050 dookólny -42 +/- 3dB

• Zasięg bezprzewodowy: do 10 metrów

• Ładowanie: przez kabel USB, 5V (+/-0.25V) / 2A







Divoom Beetles-FM – przenośny głośnik o niezwykłym wzornictwie

Beetles-FM to kompaktowy, przenośny głośnik, który obsługuje nie tylko odtwarzanie muzyki poprzez połączenie Bluetooth, czy z karty TF, ale także posiada radio FM oferujące doskonały odbiór naszych ulubionych stacji. Beetles ma znakomitą konstrukcję, z bardzo dobrym głośnikiem, który pomimo niewielkich rozmiarów daje czyste i nasycone brzmienie niezależnie od wybranego przez nas źródła. Beetles-FM to także design nawiązujący do jednego z najbardziej rozpoznawanych i kultowych samochodów XX wieku. I umiejętnie odnosi to ponadczasowe wzornictwo do jakże znanego wszystkim zespołu The Beatles.



Jeżeli nie mamy możliwości odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth i zapodzialiśmy gdzieś kartę TF, to Beetles wciąż oferuje nam możliwość cieszenia się muzyką, gdyż posiada na pokładzie tuner FM. Świetnie zaprojektowane i wygodne w użyciu klasyczne pokrętło strojenia, bez przeszkód umożliwia znalezienie naszej ulubionej stacji radiowej. Głośnik posiada nie tylko wbudowaną antenę, ale także zintegrowany wzmacniacz sygnału FM, co bezpośrednio przekłada się na bardzo dobrą jakość odbioru, nawet w miejscach, gdzie mamy słabszy sygnał.



Pomimo swoich niewielkich rozmiarów i małej wagi, mały Divoom ma wbudowany wzmacniacz o mocy aż 4.5W współpracujący ze specjalnie skonstruowanym niewielkim głośnikiem o dużym wychyleniu membrany. Daje to znakomite, nasycone brzmienie z wyraźnie zarysowanymi niskimi tonami i czystym wokalem. Co istotne, brzmieniem tym możemy się długo cieszyć, gdyż Beetles-FM na jednym ładowaniu może grać aż do pięciu godzin.



Divoom Beetles-FM dostępny jest w wybranych sklepach, a także do odsłuchu w sklepach mp3store, w cenie sugerowanej 239 PLN brutto.





Divoom Beetles-FM – dane techniczne:

• Wymiary (mm): 100 Lx 83 W x 83 H

• Waga: 141 g

• Rozmiar głośnika: 33 mm

• Moc wyjściowa: 4.5 W

• Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz

• Stosunek sygnału do szumu: ≥ 70 dB

• Czas odtwarzania: 4-5 h

• Pojemność baterii : 1000 mAh

• Napięcie baterii: 3.7 V

• Czas ładowania: 2-2.5 godz.

• Ładowanie: przez kabel USB, 5 V-1 A

• Zasięg bezprzewodowy: do 10 m

• Zgodność z Bluetooth: v5.0







Divoom Timoo – uroczy i funkcjonalny głośnik Pixel Art

Timoo to tak naprawdę dużo więcej, niż niewielki bezprzewodowy głośnik, bo jego funkcjonalność jest naprawdę dużo bardziej przemyślana. To niewielkie urządzenie o niezwykłej stylistyce posiada wiele przydatnych na co dzień funkcji, którymi na dodatek możemy sterować z dedykowanej aplikacji. Na kolorowym wyświetlaczu Pixel Art możemy wyświetlać dowolne grafiki, także te, które sami stworzymy dzięki dedykowanej aplikacji. W aplikacji tej – dostępnej zarówno na system Android, jak i iOS – możemy także pobrać gotowe grafiki, korzystając w ten sposób z zasobów największej na świecie społeczności Pixel Art.



Divoom Timoo posiada zaawansowany procesor DSP współpracujący ze wzmacniaczem o mocy 5W. Elektronikę tą uzupełnia specjalnie zaprojektowany przetwornik szerokopasmowy posiadający niskie zniekształcenia i współpracujący ze specjalnie ukształtowanym portem bass-refleks. Całość zapewnia znakomite, wyrównane w całym paśmie brzmienie, które zaprzecza niewielkim rozmiarom tego głośnika.



Divoom Timoo to nie tylko dostęp do ponad 50 tysięcy internetowych stacji radiowychz całego świata. To także niezwykle przydatne funkcje takie, jak chociażby asystent personalny. Ten ostatni posiada inteligentny alarm, pomaga w spaniu oraz będzie przydatny w zaplanowaniu całego dnia. W szerokim wachlarzu funkcjonalności Timoo jest także prognoza pogody, czy możliwość nagrywania notatek głosowych.



Na tym wszechstronnym i uniwersalnym głośniku Pixel Art mogą być wyświetlane powiadomienia ze zdecydowanej większości mediów społecznościowych. Timoo obsługuje nie tylko Facebooka, czy Twittera, ale wspiera także takie platformy, jak Instagram, czy WhatsApp.



Divoom Timoo dostępny jest w wybranych sklepach, a także do odsłuchu w sklepach mp3store, w cenie sugerowanej 249 PLN brutto.





Divoom Timoo – dane techniczne:

• Wymiary: 82,5 L x 90 W x 86 H mm

• Rozmiar głośnika: 45 mm

• Moc wyjściowa: 6 W

• Stosunek sygnału do szumu: ≥72dB

• Pojemność baterii: 2500 mA

• Napięcie akumulatora: 3.6 V

• Czas ładowania baterii: 3 godziny

• Czas odtwarzania: do 6 godzin

• Zgodność z Bluetooth: Bluetooth V5.0

• Waga: 282 g

• Pasmo przenoszenia: 20-20 kHz





































Źródło: Info Prasowe / MIP