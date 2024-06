Divoom Songbird – Idealny głośnik Bluetooth i zestaw karaoke

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Divoom, marka znana z niezwykle ciekawych głośników multimedialnych oraz interaktywnych ramek wprowadza kolejny interesujący produkt. Jest nim Divoom Songbird, czyli głośnik Bluetooth posiadający też w komplecie dwa mikrofony do karaoke. Dzięki temu jego funkcjonalność jest naprawdę szeroka. Bo mając wbudowaną baterię możemy go zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. A dodatek mikrofonów sprawi, że Divoom Songbird będzie znakomitym urozmaiceniem wolnego czasu. Jego stylistyka jest przy tym niezwykła i idzie w parze ze znakomitą jakością brzmienia, jakie może nam zaoferować.







Pełnozakresowy przetwornik z dedykowaną membraną bierną

Divoom Songbird to niezwykle ciekawie i oryginalnie zarazem wyglądający głośnik Bluetooth. A przy tym też taki, który zaoferuje nam znakomite brzmienie dzięki swojej niezwykle przemyślanej konstrukcji. Posiada on nowoczesne przetworniki szerokopasmowe, które zapewniają nie tylko dobrą jakość środka pasma, ale też i wypełnienie jego skrajów. Ponadto przetworniki te współpracują ze specjalnie dobraną membraną bierną, która znacząco wspomaga odtwarzanie basu. Dzięki temu możemy cieszyć się muzyką gdziekolwiek jesteśmy, bo Divoom Songbird odtworzy ją muzykę ze zaskakująco dobrą jakością.



Zaawansowana elektronika i wiele trybów pracy

Ze starannie dobranymi przetwornikami współpracuje przemyślana elektronika. Wzmacniacz dysponuje aż do 50W mocy, co sprawia, że dźwięk będzie tylko niezwykle dynamiczny, ale i czysty zarazem. Zastosowano ponadto nowoczesne układy przetwarzające sygnał, dzięki czemu możemy cieszyć się także niezwykłą funkcjonalnością, jaką Divoom Songbird może nam zaoferować. Przykładowo możemy wybierać zarówno różne tryby pracy samego głośnika, jak i także jeden z spośród aż sześciu trybów działania bezprzewodowych mikrofonów. A to sprawia, że teraz karaoke może stać się dla nas niezwykle ciekawym doświadczeniem i urozmaici nam każde spotkanie ze znajomymi.



Intuicyjne sterowanie i długi czas pracy na baterii

Divoom Songbird jest także banalnie prosty w obsłudze. Posiada pokrętło siły głosu oraz czytelnie opisane cztery przyciski, które zapewnią nie tylko dostęp do wszystkich trybów pracy, ale mogą na przykład przełączać pomiędzy utworami. Dodatkowo do wyboru mamy aż trzy wejścia, z których Songbird może odbierać sygnał audio. Bo oprócz łączności Bluetooth jest także wejście AUX na gnieździe 3.5mm mini-jack oraz możliwość odtwarzania muzyki z kart TF. Co więcej, głośnik ten zaoferuje nam długi czas pracy na baterii, bo – w zależności od poziomu głośności – aż do 8 godzin. A jego ładowanie odbywa się w prosty sposób poprzez port USB.



Divoom Songbird dostępny jest już w dwóch wersjach kolorystycznych, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 699 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP