Divoom Times Gate - gadżet na miarę naszych czasów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Divoom, znany z niecodziennych produktów łączących technologie audio i wizualną, z dumą prezentuje swój najnowszy produkt, który zachwyci wszystkich pasjonatów pixel art, gamingu, czy szeroko pojętą społeczność influencerską – Divoom Times Gate. Ten nowoczesny gadżet łączy w sobie unikalne cechy, które zapewniają nie tylko rozrywkę, ale także unikalną funkcjonalność. Divoom Times Gate wyposażony jest w 5 wyświetlaczy o rozdzielczości 128 x 128 pikseli, co pozwala na wyświetlanie kolorowych i szczegółowych grafik pixel art w najwyższej jakości. Każdy z wyświetlaczy wykonany jest w technologii LCD IPS i posiada rozmiar 1.44”. To urządzenie w pełni oddaje hołd estetyce cyber, łącząc ją z niesamowitymi możliwościami konfiguracji.







Połączenie z Social Mediami

Dzięki Divoom Times Gate możesz utrzymywać połączenie z ulubionymi platformami społecznościowymi. Z łatwością wyświetlaj powiadomienia, statusy i posty na swoim pixelowym wyświetlaczu. Oferuje to unikalny sposób na śledzenie swoich ulubionych treści online i pozostawanie na bieżąco. Dodatkowo możesz na bieżąco monitorować swoje statystyki.



Stwórz własny Pixel Art!

Times Gate to nie tylko odbiornik, ale także narzędzie twórcze. Pozwala użytkownikom tworzyć własne dzieła pixel art, dając im pełną swobodę wyrażenia swojej kreatywności. To doskonałe rozwiązanie dla artystów i wszystkich, którzy cenią sobie oryginalność.



Konfigurowalny Zegar Pixelowy

Divoom Times Gate to nie tylko estetyka, to także praktyczność. Możesz dostosować go do swoich potrzeb, korzystając z konfigurowalnego zegara pixelowego. Wybieraj spośród różnych stylów wyświetlania czasu i dostosowuj go do swojego gustu.



Wbudowane LED RGB - efekt Ambient

Ten niesamowity gadżet został wyposażony w wbudowane LED RGB, które tworzą efekt ambient, co zapewni nastrojową atmosferę. Dzięki temu Times Gate doskonale sprawdza się jako uzupełnienie stanowiska gamingowego, nadając mu unikalny charakter. Z uwagi na mnogość jego zastosowań, będzie również świetnym pomysłem na prezent – praktycznie dla każdej osoby.



Odkryj jeszcze więcej możliwości…

Divoom Times Gate to urządzenie, które łączy w sobie estetykę retro pixel art z nowoczesnymi funkcjami i możliwościami. To niezastąpiony element wyposażenia każdego miłośnika gier komputerowych, fanów tworzenia pixel art oraz wszystkich, którzy cenią sobie niezwykły design i funkcjonalność. Zapraszamy do odkrycia wszystkich możliwości, jakie oferuje połączenie tego niecodziennego gadżetu wraz z dedykowaną aplikacją producenta.



Produkt jest już dostępny w sprzedaży, w cenie 549 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - MIP