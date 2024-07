Do Elgato Stream Deck + można już podłączyć mikrofon ze złączem XLR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka CORSAIR, zaprezentowała dziś dwa nowe dodatki sprzętowe do kontrolera Stream Deck +. XLR Dock to interfejs mikrofonowy, który pomaga twórcom zarządzać wszystkimi aspektami audio z jednego urządzenia. Tymczasem koncentrator USB oferuje dodatkowe porty i zasilanie potrzebne do powiększania konfiguracji sprzętowej. Obydwa rozszerzenia można podłączyć bezpośrednio z tyłu Stream Deck + i schować, aby zadbać o porządek na biurku. Twórcom takim jak streamerzy i podcasterzy umożliwiają one dalsze usprawnienie przestrzeni roboczej, której sercem jest Stream Deck +. Właściciele Stream Deck + mogą zamówić XLR Dock i USB Hub już dziś w sklepie internetowym Elgato, a wysyłka ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu. Od 25 sierpnia oba produkty będą również dostępne u autoryzowanych sprzedawców w globalnej sieci CORSAIR.







XLR Dock

Aby podłączyć do komputera wysokiej klasy mikrofon XLR, twórcy muszą używać interfejsu audio. Zazwyczaj są to nieporęczne urządzenia oferujące niewielkie możliwości personalizacji poza kilkoma analogowymi elementami sterującymi. Dzięki XLR Dock twórcy mogą teraz podłączać wysokiej klasy mikrofon bezpośrednio do Stream Deck +. Jest to interfejs audio, który elegancko mieści się za kontrolerem, umożliwiając zwolnienie cennego miejsca na biurku. Dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi dźwięk z mikrofonów dynamicznych brzmi głośno i wyraźnie, a wzmocnienie wynosi do 75 dB przy ultraniskim poziomie szumów. Mikrofony pojemnościowe ożywają dzięki zasilaniu fantomowemu 48 V, a technologia Clipguard firmy Elgato chroni przed przesterowaniem, gdy twórcy podnoszą głos. Cały sprzęt jest zasilany pojedynczym przewodem USB i można go złożyć w ciągu sekund, dzięki czemu uzyskanie bogatego dźwięku klasy studyjnej jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.



A co najlepsze, XLR Dock i Stream Deck + łączą w sobie wszystkie elementy sterujące dźwiękiem: nie tylko sprzęt, ale także aplikacje, takie jak Spotify czy Discord. Dzięki temu z poziomu jednego urządzenia można miksować, monitorować i wykonywać praktycznie wszystkie inne czynności. Ta wszechstronna stacja audio oferuje niezrównaną elastyczność i możliwości rozwoju odpowiednio do potrzeb.



USB Hub

W miarę rozbudowy sprzętu twórcom prawdopodobnie zabraknie portów USB — zwłaszcza w laptopach, w których o miejsce konkuruje każde nowe urządzenie. Stream Deck + wyposażony w koncentrator USB Hub zapewnia twórcom potrzebne porty w odpowiednim miejscu. Z tyłu można podłączyć do czterech urządzeń: od urządzeń peryferyjnych po dyski zewnętrzne. Zasila także laptop*, zwalniając port, którego normalnie używa się do ładowania. Pliki można przesyłać z szybkością do 5 Gb/s przez USB-C lub przenosić za pomocą wygodnego czytnika kart SD umieszczonego z boku. Stream Deck + łączy to wszystko z komputerem użytkownika jednym przewodem.



Dodatkową zaletą jest to, że USB Hub można umieścić poza zasięgiem wzroku, ukrywając kable i utrzymując porządek na biurku. Co więcej, porty są zawsze w zasięgu ręki — tuż za Stream Deck +. Wszystko można złożyć w ciągu sekund i nie są potrzebne żadne sterowniki ani oprogramowanie.

Informacje o Stream Deck +



Kultowa technologia Stream Deck ma teraz pokrętła i pasek dotykowy. Stream Deck + to mikser audio, kontroler przepływu pracy i konsola do transmisji na żywo — może być wszystkim, czego chcą twórcy. Usprawnia zadania i czynności w aplikacjach, takich jak OBS Studio lub Photoshop, redukując je do jednego dotknięcia. Pokrętłem można regulować oświetlenie lub dźwięk mikrofonu, a nawet zoom kamery. Społeczność oferuje setki wtyczek, a personalizacja Stream Deck + w aplikacji przebiega szybko i łatwo. Urządzenie udostępnia też Wave Link — potężny mikser cyfrowy z korekcją i kompresją w celu poprawy jakości dźwięku.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR