Domena.org przejęta za ponad miliard dolarów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Internet Society, organizacja zarządzająca PIR (Public Interest Registry), czyli rejestrem domen .org, zdecydowała się na jego sprzedaż funduszowi inwestycyjnemu Ethos Capital za 1,135 miliarda dolarów. Transakcja oznacza, że podwyżki za użytkowanie domen .org są nieuniknione, ale nie powinny być drastyczne. Jednocześnie bardzo prawdopodobne jest odebranie praw do domeny .org wielu organizacjom z pirackimi treściami. Transakcja, a także wcześniejsza zgoda na zniesienie ograniczenia cen dla domen .org wydana w czerwcu br. przez ICANN, organizację nadzorującą globalny rynek domen, wywołuje od kilku miesięcy ogromne emocje w świecie internetowym.







Krytycy tego ruchu podnoszą argumenty, że oddanie w ręce komercyjnej firmy domeny .org – do tej pory używanej głównie przez różnego rodzaju organizacje non-profit – to porzucenie idei, która stała za stworzeniem tej domeny. Obawiają się oni podwyżek, a także odebrania prawa do używania tej domeny wielu jej obecnym użytkownikom.



„Podwyżki dla użytkowników domeny .org są praktycznie nieuniknione, ale nie powinny one być drastyczne. Nowy właściciel rejestru już zapowiedział, że chociaż zamierza zachować ducha stojącego za domeną .org, jednocześnie planuje także niewielką podwyżkę cen – średnio o 10 proc. rocznie za utrzymanie domeny. Dalszy wzrost cen byłby dla Ethos Capital bardzo ryzykowny, bo na rynku domen panuje olbrzymia konkurencja, a użytkownicy mogą korzystać nie tylko z domen najwyższego poziomu, jak .org czy .com, ale także z domen z nietypowymi rozszerzeniami, które w ostatnim czasie bardzo szybko zyskują na popularności” – komentuje Elżbieta Kornaś z serwisu Domeny.pl.



Przedstawicielka Domeny.pl zgadza się jednocześnie z głosami, które mówią, że oddanie domeny .org w prywatne ręce może w konsekwencji doprowadzić do odebrania prawa do używania tej domeny wielu jej obecnym użytkownikom, głównie z nielegalnymi treściami, jak np. PiratesBay.org.



„Przedstawiciele branży rozrywkowej od lat dogadują się z prywatnymi rejestrami i wymuszają usuwanie witryn udostępniających materiały chronione prawem autorskim, z reguły bez wcześniejszego wyroku sądowego. Do tej pory PIR pozostawał obojętny na tego typu naciski, ale trudno spodziewać się, że nowy prywatny właściciel będzie kontynuował tę politykę” – mówi Elżbieta Kornaś.



Obecnie w internecie jest zarejestrowanych ponad 10 milionów domen .org, co czyni ją siódmą najpopularniejszą domeną najwyższego poziomu na świecie, po .com (145.1 mln), .tk (27 mln), .cn (14.8 mln), .de (14.7 mln), .net (13.3 mln) i .uk (11 mln).













Źródło: Info Prasowe / Domeny.pl