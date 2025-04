Dreame A2 – nowe wymiary inteligentnego koszenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Usprawnione właściwości nawigacyjne, wyjątkowa skuteczność pracy przy krawędziach, bardziej wydajny silnik. Aż trudno uwierzyć, że wszystko to odnosi się do robota koszącego. To nie wszystkie zalety modelu A2, który znana z innowacyjnych rozwiązań dla domu marka Dreame wprowadziła do swojej oferty. Co ważne, do 13 kwietnia robot ten dostępny będzie w ofercie premierowej. Najnowszego reprezentanta Dreame w kategorii robotów koszących wyposażono w system nawigacji OmniSense 2.0, który uzupełnia wspierana przez sztuczną inteligencję kamera. Podobnie jak w znanych dotychczas modelach marki, czujnik LiDAR zapewnia wysoką precyzję skanowania – wykrywa odległe nawet o 70 metrów obiekty, skanując przestrzeń w zakresie 360° poziomo oraz 59° pionowo.







Zastosowana tu kamera ma rozdzielczość 1080p HDR i pozwala na rejestrowanie ogrodu na doskonałym poziomie szczegółowości. Powstałe w ten sposób obrazy poddawane są zaawansowanej analizie przez system sztucznej inteligencji, aby z jak najwyższą skutecznością identyfikować rzeczywiste obiekty w otoczeniu. Już na etapie konfiguracji, Dreame A2 ukazuje swoje kolejne zalety. Poprzez wykorzystanie laserowego skanowania przestrzeni oraz zaawansowanych algorytmów identyfikacji wizualnej, robot ten precyzyjnie wykrywa i rozróżnia obszary, na których występuje trawnik od tych, na których go nie ma. Poruszając się, samodzielnie skanuje ogród, aby ograniczyć zaangażowanie użytkownika1. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić ewentualnych kosztów związanych z instalacją robota koszącego (np. położeniem przewodu ograniczającego), ale również pozwala uzyskać dokładniejsze cięcie przy krawędziach. Podczas pracy robota, zespolone działanie czujnika LiDAR oraz kamery zapewnia jeszcze lepszą nawigację i pozycjonowanie się robota w ogrodzie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Co więcej, Dreame A2 tworzy dokładne mapy 3D.



Koszenie po bandzie, jak EdgeMaster

Kiedy Dreame A2 ma kosić przy krawędzi, tarcza tnąca automatycznie przesuwa się do lewej krawędzi robota. Ta technologia nowi nazwę EdgeMaster i zapewnia niezrównane rezultaty. To rozwiązanie zwiększa szerokość koszenia, przy jednoczesnej minimalizacji odległości tarczy tnącej od korpusu urządzenia – na mniej niż 5 cm.



Jak chcesz, gdzie chcesz, kiedy chcesz

Obsługa sprzętów domowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych jest obecnie najwygodniejszym rozwiązaniem. W przypadku urządzeń marki Dreame mamy do czynienia z dedykowaną aplikacją Dreamehome. W przypadku najnowszego robota koszącego A2 daje ona bardzo szeroki zakres możliwości dostosowania pracy urządzenia do naszych potrzeb.

Funkcja obsługi dwóch map - Dual-Map Management - jest idealnym rozwiązaniem dla domów z oddzielnymi podwórkami – np. z przodu i z tyłu. Dzięki niemu Dreame A2 pozwala tworzyć i zarządzać dwoma niezależnymi mapami, wraz z możliwością ustalenia dla nich odrębnych planów koszenia. Inteligentne zarządzanie strefami pozwala jeszcze lepiej dostosować pracę urządzenia do naszych potrzeb i wymagań. Dreame A2 będzie automatycznie nawigował między tymi obszarami, kończąc pracę płynnie i wydajnie. Dla każdej ze stref można spersonalizować takie parametry jak: wysokość, kierunek i efektywność koszenia czy wysokość omijanych przeszkód. Możliwe jest również ustalenie stref bez dostępu, które robot będzie omijał. Tym sposobem można oznaczyć m.in. baseny, piaskownice, obiekty rekreacyjne, czy klomby.



W aplikacji możemy również wybrać jeden z pięciu trybów koszenia:

• Koszenie całego obszaru – cały obszar, w tym wszystkie strefy koszenia.

• Koszenie strefowe – koszenie poszczególnych, zdefiniowanych obszarów

• Koszenie przy krawędzi – przycinanie trawy wzdłuż granicy

• Koszenie punktowe – skupienie na określonych miejscach w danej strefy

• Koszenie ręczne – oddaje pełną kontrolę nad pracą urządzenia



Możliwe jest również ustalenie takich parametrów koszenia jak wysokość, kierunek oraz zastosowania podwójnego harmonogramu. Robot koszący może przycinać trawę w zakresie 30-70 mm. Kierunek koszenia może być dostosowany w jednym z trzech wariantów – niestandardowy (wg. wytycznych użytkownika), szachownicy (naprzemienne cięcie wzdłuż prostopadłych linii), krzyżowy (zmiana kierunku cięcia pod określonymi kątami, aby uzyskać jednolity efekt).

Innowacyjna funkcja podwójnego harmonogramu w Dreame A2 została zaprojektowana z myślą o zmiennych warunkach pogodowych i szybkości wzrostu trawy. Umożliwia tworzenie i dostosowywanie sezonowych harmonogramów koszenia do stanu trawnika (cykle: wiosna/lato i jesień/zima). Za sprawa aplikacji Dreamehome, robot koszący A2 może zapewnić kompleksową ochronę ogrodu, poprzez monitorowanie otoczenia w czasie rzeczywistym, ustalenie patroli poza godzinami pracy, powiadomienia o wykryciu aktywności człowieka.



Urządzenie dodatkowo wyposażono w moduł Dreame Link, który zapewnia połączenie w czasie rzeczywistym nawet przy słabym sygnale sieci. Umożliwia to użytkownikowi śledzenie robota Dreame A2 za pośrednictwem Google Maps. Jeżeli natomiast urządzenie opuści obszar objęty mapą, aplikacja natychmiast wyśle ​​alert, zapewniając bezpieczeństwo przez cały czas. Użytkownik otrzyma podobne powiadomienie, gdy robot wykryje, że został podniesiony.



Doskonałe właściwości jezdne

Nowy, zaawansowany silnik robota koszącego zainstalowano w piaście, co przełożyło się wiele korzyści. Dreame A2 jest w stanie pokonywać większe wzniesienia – maksymalny kąt nachylenia do 50% (26.5°). Dodatkowo, silnik umieszczony w piaście, pozwolił na zmniejszenie generowanego dźwięku do poziomu poniżej 55 dB. Dreame A2 został zaprojektowany do pracy w ogrodach o powierzchni do 3000 m², a dzięki wyposażeniu w technologię OmniSense 2.0, może poszczycić się wyjątkowymi możliwościami wykrywania przeszkód, jak również niezawodnością, niezależnie od zmiennych warunków. Niestraszne są mu słabe warunki oświetleniowe, wyboistość terenu czy obszary ze słabą łącznością.



Robot Dreame A2 porusza się w usystematyzowany sposób, aby maksymalizować efektywność swojej pracy. W aplikacji Dreamehome można jednak nakazać mu takie poruszanie się, aby na trawniku powstawały określone wzory, m.in. w kształcie serca, kwadratu, czy zdefiniowane przez użytkownika. Dreame A2 został zaprojektowany z myślą o jak najłatwiejszej obsłudze. Znajduje to odzwierciedlenie w mechanizmie łatwej wymiany ostrzy, jak również konserwacji. Urządzenie można myć bieżącą wodą, ponieważ jest zgodne z normą IPX6.



Cena i dostępność

Urządzenie dostępne jest od 3 kwietnia 2025 r. w sugerowanej cenie katalogowej 11.799 PLN. W okresie do 13 kwietnia 2025 r., u wybranych partnerów handlowych dostępna jest w ofercie premierowej, w cenie 10499 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Dreame