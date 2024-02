Duże zmiany w aplikacji Netatmo Home + Security

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aplikacja Home + Security zyskała nowy wygląd i całkowicie przeprojektowany interfejs, aby łatwiej kontrolować wszystkie produkty z kategorii bezpieczeństwa marek Netatmo, Legrand i Bticino. Oprócz strony wizualnej, zmiany zwiększają łatwość korzystania z aplikacji oraz dotyczą m.in. sekcji ustawień czy powiadomień. Home + Security początkowo została zaprojektowana do zarządzania różnymi modelami kamer Netatmo. Jej funkcjonalność jest nieustannie rozbudowywana i aktualnie aplikacja obsługuje również Inteligentne Czujniki Drzwi i Okien, Inteligentny Alarm Domowy, inteligentne czujniki dymu i tlenku węgla, a także połączone systemy domofonowe Legrand i Bticino.







W najbliższych latach Netatmo będzie zwiększać liczbę produktów kompatybilnych z tym rozwiązaniem. Francuski producent smart home postanowił więc odświeżyć aplikację oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika.



Wprowadzone zmiany

Nowa wersja aplikacji Home + Security umożliwia bardziej intuicyjną nawigację z szybkim dostępem do trzech kluczowych funkcji

• Panel główny: Ogólny widok tego, co dzieje się w domu, z możliwością bezpośredniego podjęcia działania na wybranym urządzeniu

• Powiadomienia: Zmodernizowana sekcja stanowi kronikę przeszłych wydarzeń w aplikacji i pozwala na ponowne odtwarzanie treści

• Ustawienia: Zakładka pozwala zarządzać domem, dodawać produkty lub modyfikować preferencje powiadomień.



Gotowość na każdy scenariusz

W aplikacji Home + Security zawsze można precyzyjnie spersonalizować ustawienia każdego produktu lub zaaranżować interakcje kilku z nich. Oto kilka przykładów tego, jakie scenariusze są możliwe do wdrożenia:

• Dostosowanie Inteligentnej Kamery Zewnętrznej tak, aby włączała reflektor, gdy w ogrodzie pojawi się człowiek lub samochód, a jednocześnie nie uaktywniała światła w przypadku rozpoznania psa czy kota

• Skonfigurowanie Inteligentnej Kamery Domowej, żeby dzięki geolokalizacji odczytała pozycję smartfonu użytkownika i automatycznie wyłączała nadzór po powrocie do domu

• Zaprogramowanie Inteligentnego Alarmu Domowego tak, aby w razie wykrycia intruza imitował odstraszające dźwięki psa.



Dostępność

Nowa wersja aplikacji Home + Security jest dostępna od 6 lutego w AppStore oraz Google Play i stopniowo wdrażana na wszystkich kontach użytkowników w kolejnych dniach.

























Źródło: Info Prasowe - Netatmo