Dune: Spice Wars - aktualizacja gry wieloosobowej jest już jest

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Wydawca Funcom i studio Shiro Games z radością ogłaszają nadejście rozgrywki wieloosobowej w Dune: Spice Wars, przesiąkniętej melanżem mieszanka gatunków 4X i RTS, w której główne frakcje obecne na planecie Diuna biorą udział w epickiej walce o przetrwanie i kontrolę.

Gracze mogą teraz współpracować w meczach 2 na 2 lub stawać do samotnej walki w otwartych starciach aż do czterech osób. W ramach celebracji tego wydarzenia, Dune: Spice Wars jest teraz dostępne ze zniżką 20% na platformie Steam. Zbierz siły i zapoznaj się z nowym zwiastunem gry wieloosobowej!



To najlepsza pora na zwabienie znajomych obietnicami melanżu, by przekonać się, kogo najpierw pochłonie pustynia. Dzisiejsza aktualizacja pozwala na stanięcie na czele Atrydów, Harkonnenów, Fremenów lub Przemytników w meczach do czterech osób jednocześnie. Otwarte miejsca można wypełnić sterowanymi przez SI przeciwnikami o różnych poziomach trudności – od prostego po szalony. Każdą rozgrywkę można dostosować do osobistych preferencji, łącznie z rozmiarem mapy i aktywnością czerwii, burz piaskowych i siczy. Warunki zwycięstwa również mogą zostać zmienione.



Poza trybem wieloosobowym, aktualizacja zawiera zmiany w drzewkach technologicznych, skupiające się na synergiach pomiędzy frakcjami. Ponadto pojawiają się nowe elementy polityczne, wydarzenia, regiony i wiele dodatkowych usprawnień rozgrywki.



Aktualizacja gry wieloosobowej to pierwsze duży krok naprzód w ramach planu wczesnego dostępu – ale nie pierwsza aktualizacja. Melanż musi płynąć – i tak było w ramach aktualizacji społecznościowej w maju, która obejmowała długą listę poprawek i dodatków. Gracze mogą się spodziewać następnych aktualizacji tego rodzaju w przyszłości.



Dune: Spice Wars wymaga umiejętnego balansowania intryg, otwartej walki, polityki i ekonomii do manipulowania przeciwnikami i ich ostatecznego zmiażdżenia. W grze, która na równi z materiałem źródłowym docenia możliwość zdrady i tajnych machinacji, dodanie opcji gry wieloosobowej stawia je w pierwszoplanowej roli.







Źródło: Informacja Prasowa