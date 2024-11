EA SPORTS FC i Nike tworzą wyjątkową koszulkę dla założycieli FC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

EA SPORTS FC i Nike łączą wirtualny świat piłki nożnej z rzeczywistym, dzięki wyjątkowej koszulce Nike x EA SPORTS FC Founders. Po raz pierwszy fani będą mogli kupić fizyczną koszulkę, która do tej pory była dostępna tylko w grze - będzie można zrobić to na .SWOOSH, platformie Nike dla graczy. Członkowie klubu Nike będą mogli połączyć swoje konta EA ze statusem założyciela FC, aby zamówić koszulkę w przedsprzedaży, która rozpoczęła się 13 listopada o godzinie 18:30. Koszulka Nike x EA SPORTS FC Founders jest inspirowana strojami retro z lat 90. i jest dostępna wyłącznie dla osób ze statusem założycieli FC, największych fanów gry. To właśnie oni budują przyszłość FC i ta koszulka jest symbolem uznania dla ich zaangażowania.







Co więcej, rozszerzone partnerstwo Nike i EA SPORTS obejmuje również ekskluzywne zestawy Nike w grze dla założycieli i członków klubu w EA SPORTS FC 25.



Szczegóły zakupu koszulki i połączenia kont są dostępne na tej stronie -> KLIK.



































źródło: Info Prasowe - Electronic Arts