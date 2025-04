EA i Lucasfilm Games zapowiadają Star Wars: Zero Company

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas konwentu Star Wars Celebration w Japonii Electronic Arts zaprezentowało Star Wars Zero Company – turową grę taktyczną dla jednego gracza, opracowaną przez Bit Reactor we współpracy z Respawn Entertainment i Lucasfilm Games. W Star Wars: Zero Company gracze wcielą się w Hawksa, byłego oficera Republiki, i poprowadzą elitarny oddział przebiegłych agentów, odkrywając realistyczną opowieść osadzoną w czasie schyłku Wojen Klonów. Kompania Zero to wyjątkowa grupa specjalistów do wynajęcia z najróżniejszych zakątków galaktyki. Są zmuszeni odłożyć na bok dzielące ich różnice, by stawić czoła zagrożeniu, które może pochłonąć całą galaktykę.







W Star Wars: Zero Company gracze wezmą udział w kampanii składającej się z misji taktycznych i dochodzeniowych rozsianych po całej galaktyce. Pomiędzy operacjami będą rozwijać bazę operacyjną oraz zbierać dane wywiadowcze za pośrednictwem rozbudowanej sieci informatorów, aby zawsze wyprzedzać ruchy swoich przeciwników. Dodatkowo gracze zyskają możliwość tworzenia i personalizowania własnej drużyny zrekrutowanych agentów, a także poznania zupełnie nowych bohaterów stworzonych specjalnie na potrzeby gry.



Wygląd i klasę samego Hawksa będzie można dowolnie dostosować, a rekrutowani agenci otrzymają rozbudowane opcje personalizacji inspirowane klasami i gatunkami znanymi z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gracze zyskają możliwość personalizacji wyglądu, ekwipunku i umiejętności członków drużyny, korzystając z bogatego wyboru archetypów postaci – od klonów, przez droidy astromechaniczne, aż po Jedi. Na polu bitwy członkowie Kompanii Zero będą nawiązywać więzi, które z czasem przełożą się na silniejsze synergie, mogące mieć decydujące znaczenie dla przebiegu starć. Aby odnieść sukces w świecie pełnym możliwości i zagrożeń, gracze będą musieli starannie planować działania, ostrożnie dobierać drużynę i podejmować przemyślane decyzje – stawką są bowiem losy całej galaktyki.



Star Wars: Zero Company ukaże się w 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Grę można już dodać na listę życzeń.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts