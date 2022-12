ENDORFY – pierwsza polska marka w grze PC Building Simulator 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka ENDORFY zrobiła kolejny duży krok w stronę entuzjastów budowania komputerów i została partnerem gry PC Building Simulator 2 wydanej przez Epic Games. Aktualizacja 1.1 wprowadza kilka ulepszeń oraz nowe komponenty. Dzięki temu każdy gracz PCBS 2 może realizować swoje pomysły z wykorzystaniem flagowych produktów polskiego producenta. ENDORFY, podobnie jak PC Building Simulator 2, zadebiutowało na rynku w pierwszej połowie października 2022 roku. ENDORFY jest też pierwszą i jedyną polską firmą wśród ponad 40 marek dostępnych w grze. Znalazła się w towarzystwie m.in. firm AMD, Intel czy Nvidia.







Gracze mają do wyboru ponad 1200 wysokiej jakości przedmiotów modelowanych na bazie rzeczywistych produktów i odwzorowujących je. Mogą więc puścić wodze fantazji i zbudować wirtualne, spersonalizowane PC swoich marzeń. Rozwijają w ten sposób także umiejętności składania, naprawiania czy sprzedawania komputerów. W zaktualizowanej wersji gry do wyboru jest 12 kluczowych produktów marki ENDORFY, w tym takie nowości jak system chłodzenia cieczą Navis F360 czy w pełni modularny zasilacz Supremo FM5 Gold 1000 W. Można sięgnąć także po różne akcesoria, np. słuchawki, klawiaturę czy myszki komputerowe.



Pierwsza część gry PC Building Simulator sprzedała się w ponad 2 milionach kopii, co pokazuje skalę zainteresowania budową i personalizacją swoich PC.























Źródło: Info Prasowe / ENDORFY