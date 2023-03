ENDORFY prezentuje nową serię foteli Scrim

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po udanej premierze foteli Meta marka ENDORFY nie zwalnia tempa. Już w marcu producent podzespołów i akcesoriów komputerowych wprowadza na rynek serię Scrim – foteli stworzonych z myślą o potrzebach nie tylko graczy, ale i twórców spędzających długie godziny w pozycji siedzącej przed komputerem. Scrimy są dostępne w kilku wariantach kolorystycznych – Onyx White (biało-szary), YL (czarno-żółty), RD (czarno-czerwony), BK (czarny ze skóry PU i tkaniny) oraz BK F (czarny, w całości wykonany z tkaniny). Każda z nich może pochwalić się w pełni regulowaną konstrukcją, która umożliwia dokładne dopasowanie do użytkownika oraz odpowiednio wspiera kręgosłup w odcinku szyjnym i lędźwiowym.







Dodatkowo – dzięki zastosowaniu najwyższej klasy siłownika – fotele utrzymują aż do 120 kg obciążenia ruchomego. Już na pierwszy rzut oka widać więc, że wygoda użytkowania i długowieczność sprzętu są dla ENDORFY priorytetem. Konstrukcja foteli Scrim wyglądem przypomina nieco siedziska samochodów wyścigowych. Nic dziwnego – w obu przypadkach chodzi przecież o wygodę użytkowania podczas długich godzin siedzenia. W rezultacie nowe fotele od ENDORFY zapewniają odpowiednie podparcie kręgosłupa w jego kluczowych punktach:

· odcinku szyjnym;

· odcinku lędźwiowym.



Fotele uwalniają również miejsce na swobodne ruchy rąk oraz stabilizują kręgosłup w odpowiedniej pozycji przez długi czas. Służą temu takie elementy, jak między innymi:

· szerokie siedzisko z wysuniętymi łopatkami;

· wysokie oparcie z tłoczonej na zimno pianki, która nie odkształca się nawet po miesiącach użytkowania;

· dwie profilowane poduszki z memory foam, które stabilizują kręgosłup w odcinku szyjnym i lędźwiowym.



Dodatkowo szerokie – w pełni regulowane – podłokietniki wspierają prawidłową pozycję rąk, pasują do nowoczesnego, dynamicznego designu oraz zwiększają walory estetyczne fotela.



WYTRZYMAŁY MATERIAŁ

Szczególną cechą foteli Scrim jest obicie. Każdy z modeli może pochwalić się własną kombinacją kolorów i materiałów. Do wyboru są następujące warianty:

· skóra PU pokryta trwałą i elastyczną powłoką poliuretanową po bokach i przyjemna w dotyku oddychająca tkanina na siedzisku i oparciu (Scrim Onyx White, Scrim YL, Scrim RD, Scrim BK);

· oddychający materiał, który zapewnia cyrkulację powietrza na całej powierzchni siedziska i oparcia (Scrim BK F).



Pod materiałem znajduje się tłoczona na zimno pianka. Dzięki niej fotele dopasowują się do ciała, ale nie ugniatają się pod jego ciężarem i po każdym użyciu wracają do pierwotnego kształtu. Śmiało można powiedzieć, że seria Scrim przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem jest nie do zdarcia.



PEŁNE DOPASOWANIE

Seria Scrim została stworzona z myślą o długich godzinach spędzanych przed komputerem. Z tego powodu konstrukcja foteli jest w pełni konfigurowalna i pozwala na dokładne dopasowanie do wymagań każdego Technology Hero (optymalny wzrost użytkownika między 170 a 195 cm).



Fotele z serii Scrim umożliwiają regulację:

· wysokości siedziska (w zakresie od 450 do 500 mm);

· pozycji podłokietników (ruszają się w płaszczyznach góra-dół, przód-tył, prawo-lewo oraz wokół własnej osi);

· kąta nachylenia oparcia (w zakresie od 90⁰ do 150⁰).



Każdy z foteli został również wyposażony w mechanizm multilock – który umożliwia ułożenie i zablokowanie oparcia w wybranej pozycji – oraz siłownik najwyższej 4 klasy. Zapewnia on dużą wytrzymałość całej konstrukcji oraz pełen komfort i stabilność osobom o wadze do 120 kg (czyli do 150 kg obciążenia statycznego).

































Źródło: Info Prasowe / ENDORFY