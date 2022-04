EarMen Colibri - przenośny DAC z własnym zasilaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niezwykle ciekawa marka, jaką jest EarMen wprowadza już trzeci z kolei przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy EarMen Colibri. To wysokiej klasy niewielkie urządzenie, które nie tylko oferuje wyjście zbalansowane, ale posiada także sporą moc oraz znakomite brzmienie. A dzięki wbudowanemu akumulatorowi nie pobiera prądu z podłączonego urządzenia, co pewnością docenią wszyscy, który podłączą je do telefonu, czy tabletu. W porównaniu do poprzednich przenośnych przetworników cyfrowo-analogowych tej marki takich jak Eagle, czy Sparrow, Colibri oferuje niebagatelną zaletę wynikającą z zastosowania wbudowanego akumulatora. Teraz możemy cieszyć się znakomitym brzmieniem niezależnie od tego, na ile wydajne będzie zasilanie smartfonu, tabletu, czy komputera, do którego zostanie podłączony.







Znakomite brzmienie i w pełni zbalansowane wyjście słuchawkowe

Własne zasilanie bateryjne pozwala także uzyskać stabilne, a przy tym niezwykle czyste napięcie zasilania. Dodatkowo w Colibri zastosowano dodatkową filtrację, która perfekcyjnie zabezpiecza układ przetwornika oraz tor analogowy przed zakłóceniami na częstotliwościach radiowych, które w wielu innych urządzeniach powodują nie tylko szumy, ale i znacznie pogarszają brzmienie. W Colibri zasilanie doprowadzono niemal do ideału, co bezpośrednio przekłada się na czyste i dynamiczne brzmienie.



Doskonały układ przetwornika firmy ESS Technology z serii PRO

Inżynierowie firmy EarMen doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zasilanie to nie wszystko i równie ważne jest samo przetwarzanie sygnału z domeny cyfrowej na analogową. To zadanie powierzono świetnemu układowi marki ESS Technology, a konkretnie kości ES9281 PRO. Jest to jeden z najlepszych układów z serii Sabre, który oferuje nie tylko znakomite parametry mierzalne, ale przede wszystkim transparentne, neutralne, a zarazem nasycone i dynamiczne brzmienie. A do tego wspiera cały wachlarz gęstych formatów takich, jak DXD (czyli PCM 32bit/384kHz) aż do DSD, z DSD128 włącznie. Ponadto na pokładzie znalazło się także pełne sprzętowe dekodowanie MQA. Warto też zaznaczyć istotny fakt, iż płytka drukowana w Colibri jest pozłacana, a wszystkie elementy takie, jak kondensatory, czy rezystory dobrano tak, aby uzyskać nie tylko świetne właściwości soniczne, ale i niebywałą trwałość tego urządzenia.



W pełni zbalansowane wyjście słuchawkowe i duża moc

Ponieważ EarMen Colibri to urządzenie przeznaczone dla wymagających pasjonatów dobrego brzmienia posiada ono, oprócz standardowego wyjścia słuchawkowego z gniazdem 3.5 mm mini-jack, także w pełni zbalansowane wyjście słuchawkowe w standardzie 4.4 mm Pentaconn. Co więcej, Colibri posiada także dedykowany, również zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy, który oferuje niebagatelną – jak na sprzęt przenośny moc. Bo o ile nowe urządzenie marki EarMen jest w stanie na wyjściu niezbalansowanym zaoferować aż 150 mW mocy przy obciążeniu 16 omów, to na wyjściu zbalansowanym jest w stanie dostarczyć powyżej pół wata czystej mocy na kanał (dokładnie: 560 mW na kanał przy 16 omach). Sprawia to, iż najnowszy Colibri z powodzeniem napędzi każde słuchawki, w tym większość trudniejszych do wysterowania modeli planarnych. A jednocześnie dzięki niskiemu poziomowi szumów własnych – świetnie sprawdzi się także z wysoko skutecznymi słuchawkami dokanałowymi.



Extra Bass, świetny design i praktyczne rozwiązania

Specjalnym ukłonem w stronę zwolenników bardziej dociążonego, basowego brzmienia jest tryb Extra Bass, który w przemyślany sposób nadaje najniższym częstotliwościom dodatkowej, nierzadko potrzebnej werwy i impaktu. Jednocześnie zachowana jest kontrola najniższych oktaw i czytelność brzmienia w całym paśmie.



Nie zapominajmy także, że EarMen Colibri to urządzenie wykonane w Europie przy zachowaniu najwyższych standardów produkcji, stworzone z pasją i pieczołowitością. Obudowa tego niezwykłego urządzenia stworzona jest z jednego bloku aluminium obrabianego za pomocą CNC. Dodatkowego polotu dodają szklane powierzchnie, które jednoznacznie sugerują, iż mamy do czynienia z produktem klasy premium. To urządzenie o ponadczasowej konstrukcji, które będzie sprawiać przyjemność przez całe lata. Producent pomyślał nadto o dwóch osobnych portach USB-C, jednym dla danych i drugim przeznaczonym do ładowania urządzenia.



Sugerowana cena detaliczna EarMen Colibri wynosi 1499 PLN brutto. EarMen Colibri dostępny jest w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.































Źródło: Info Prasowe / MIP