Ekstremalny overclocking dzięki Kingston FURY Renegade DDR5

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Kingston FURY, gamingowy oddział Kingston Technology Company Inc., przedstawia dziś premierę pamięci RAM Kingston FURY Renegade DDR5 i Kingston FURY Renegade DDR5 RGB. Seria Kingston FURY Renegade DDR5 została zaprojektowana z myślą o osiągnięciu maksymalnej wydajność. Kingston FURY Renegade DDR5 podnosi efektywność platform DDR5 nowej generacji do maksimum dzięki ultraszybkiej pamięci o prędkości do 6400MT/s1 i szybkim timingom CL32. Najwyższa jakości ręcznie dostrajanych przez inżynierów podzespołów i rygorystyczne testowanie pod kątem zgodności z najlepszymi płytami głównymi2 oraz certyfikat Intel XMP 3.0 pozwala użytkownikom cieszyć się doskonałym doświadczeniem overclockingu.



Elegancki, nowo zaprojektowany czarno-srebrny aluminiowy radiator i dynamiczny pasek LED – seria Kingston FURY Renegade DDR5oferuje atrakcyjny wygląd modułów do budowy PC-tów. Wykorzystując Kingston FURY CTRL3, można wybrać 16 płynnych, konfigurowalnych efektów świetlnych RGB, które utrzymują doskonałą synchronizację dzięki opatentowanej technologii Kingston FURY InfraredSync Technology.

Kingston FURY Renegade DDR5 i Kingston FURY Renegade DDR5 RGB to idealny wybór dla graczy, entuzjastów, twórców treści i ekstremalnych overclockerów.Stworzone do tworzenia treści, pracy i grania w najnowsze tytułu.

„Jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować to, co najlepsze z obu światów: ekstremalną wydajność i maksymalny komfort” –mówi Iwona Zalewska, DRAM Business Manager w Kingston. „Dzięki serii Kingston FURY Renegade DDR5 użytkownicy mogą przejąć pełną kontrolę nad wydajnością swojego systemu i przesunąć granice tego, co jest możliwe” – dodaje Iwona Zalewska.

Kingston FURY Renegade DDR5 i Kingston FURY Renegade DDR5 RGB są dostępne w pojedynczych modułach 16 GB i podwójnych zestawach 32 GB, z prędkościami do 6400 MT/s i niskimi latencjami CL32. Pamięć RAM objęta jest ograniczoną gwarancją na cały okres eksploatacji.



Specyfikacja Kingston FURY Renegade DDR5:

• Zaprojektowane dla maksymalnej wydajności.Ultraszybka pamięci o prędkości do 6400 MT/s1 i szybki timing CL32. Dzięki najwyższej jakości ręcznie dostrajanym przez inżynierów podzespołom i rygorystycznemu testowaniu pod kątem zgodności z najlepszymi płytami głównymi2 oraz certyfikatowi Intel XMP 3.0 klienci mogą cieszyć się doskonałym doświadczeniem overclockingu.

• Pełen potencjał overclockingu.DDR5 wprowadza nową erę w technologii pamięci i czyni ekstremalne przetaktowywanie bardziej stabilnym niż w poprzednich generacjach. On-die ECC zapewnia niezawodne komponenty DRAM, wbudowany układ PMIC balansuje moc tam, gdzie jest ona potrzebna, a dwa niezależne 32-bitowe podkanały zapewniają znaczny wzrost wydajności danych dla procesorów wielordzeniowych.

• Certyfikat Intel XMP 3.0.Technologia Intel Extreme Memory Profile ułatwia overclocking dzięki zaawansowanym, wstępnie zoptymalizowanym fabrycznym timingom, prędkościom i napięciom, które zapewniają wysoką wydajność podkręcania. Kingston FURY Renegade DDR5 posiada programowalny PMIC dla XMP 3.0, obsługujący do dwóch konfigurowalnych profili do optymalizacji własnych unikalnych timingów, prędkości i napięć zapisanych bezpośrednio w pamięci DIMM.

• Certyfikowane przez najlepszych producentów płyt głównych na świecie2.Sprawdzone na najlepszych płytach głównych, dzięki czemu można budować indywidualne zestawy bez obaw.

• Ulepszona konstrukcja aluminiowego radiatora.Nowo zaprojektowany czarno-srebrny aluminiowy radiator sprawia, że moduł działa sprawnie nawet przy większych obciążeniach.

• Pojemności:

o Pojedyncze – 16GB

o Podwójne – 32GB

• Częstotliwości: 6000MT/s, 6400MT/s

• Latencja: CL32

• Napięcie: 1.35V, 1.4V

• Temperatura pracy: od0°C do 85°C

• Wymiary: 133.35 mm x 39.2 mm x 7.65 mm



Specyfikacja Kingston FURY Renegade DDR5 RGB:

• Dynamiczne, indywidualnie dostosowywane efekty świetlne RGB3.16 wstępnie ustawionych efektów świetlnym RGB, wykorzystujących Kingston FURY CTRL lub oprogramowanie RGB producenta płyty głównej.Nowo zaprojektowany czarno-srebrny aluminiowy radiator.

• Opatentowana technologia Kingston FURY InfraredSync Technology.Efekty świetlne RGB są idealnie dopasowane dzięki opatentowanej przez firmę Kingston technologii InfraredSync.

• Zaprojektowane dla maksymalnej wydajności.Szybkość do 6400MT/s i szybkie timingi CL32. Kingston FURY Renegade DDR5 RGB zawiera najwyższej jakości komponenty ręcznie dostrajane przez inżynierów, rygorystycznie testowane pod kątem zgodności z czołowymi płytami głównymi w branży.

• Pełen potencjał overclockingu.DDR5 wprowadza nową erę w technologii pamięci i czyni ekstremalne przetaktowywanie bardziej stabilnym niż w poprzednich generacjach. On-die ECC zapewnia bardziej niezawodne komponenty DRAM, wbudowany układ PMIC balansuje moc tam, gdzie jest ona potrzebna, a dwa niezależne 32-bitowe podkanały zapewniają znaczny wzrost wydajności danych dla procesorów wielordzeniowych.

• Certyfikat Intel XMP 3.0.Technologia Intel Extreme Memory Profile ułatwia przetaktowywanie dzięki zaawansowanym, fabrycznie zoptymalizowanym timingom, prędkościom i napięciom. Renegade DDR5 posiada programowalny PMIC dla XMP 3.0, obsługujący do dwóch dostosowywanych profili, aby zoptymalizować własne unikalne timingi, prędkości i napięcia zapisane bezpośrednio w pamięci DIMM.

• Certyfikowane przez najlepszych producentów płyt głównych na świecie2. Sprawdzone na najlepszych płytach głównych, dzięki czemu można budować indywidualne zestawy bez obaw.

• Pojemności:

o Pojedyncze– 16GB

o Podwójne– 32GB

• Częstotliwości: 6000MT/s, 6400MT/s

• Latencja: CL32

• Napięcie: 1.35V, 1.4V

• Temperatura pracy: od0° C do 85° C

• Wymiary: 133.35 mm x 44 mm x 7.66 mm









Źródło: Corsair