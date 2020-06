Elgato - Premiera mikrofonów Wave:1 i Wave:3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato (marka należąca do kompani Corsair), zaprezentowało całkowicie nową linię produktów – mikrofony Wave:1 oraz Wave:3. Urządzenia przygotowano we współpracy ze światowej klasy producentem mikrofonów LEWITT. Premierowe produkty zostały bardzo dokładnie skalibrowane zarówno w ultranowoczesnych komorach testowych, jak i rzeczywistych warunkach strumieniowego przesyłania danych. Wave:1 i Wave:3 wyposażono także w specjalną aplikację Wave Link dostępną dla użytkowników systemów Windows i MacOS. Nowe oprogramowanie od Elgato stanowi kompletne rozwiązanie do miksowania dźwięku oraz umożliwia jego precyzyjną kontrolę w czasie rzeczywistym bez konieczności dokupowania drogich, zewnętrznych urządzeń dodatkowo zajmujących przestrzeń przy stanowisku roboczym użytkowników.







Kapsuła pojemnościowa i 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy zastosowane w konstrukcji Wave:1 i Wave:3 zapewniają bardzo wysoką jakość przechwytywanych odgłosów. Technologia eliminująca zniekształcenia dźwięku Clipguard, opracowana wspólnie z LEWITT specjalnie dla mikrofonów Elgato Wave i zastrzeżona przez producenta, na bieżąco analizuje sygnał wejściowy. Nagłe skoki sygnału są przekierowywane na dodatkową ścieżkę o niższym poziomie głośności. Wszystko odbywa się automatycznie, dzięki czemu twórca nie musi nieustannie pilnować i regulować poziomów sygnału wejściowego, aby uzyskać czysty dźwięk bez zakłóceń.



Nowe produkty Elgato wyposażono w wyłączany filtr dolnoprzepustowy pozwalający pozbyć się zakłóceń o niskiej częstotliwości oraz wewnętrzny pop-filtr. Pozwala to wytłumić niechciane dźwięki związane z wymawianiem głosek zwarto-wybuchowych, co pozwala uzyskać czysty strumień głosu odpowiedni do różnych profesjonalnych zastosowań. Wejście słuchawkowe 3,5mm i 24-bitowe wyjście zapewniają wysoką rozdzielczość oraz umożliwiają odsłuch dźwięku bez opóźnień, a regulowany statyw można przymocować do większości ramion na mikrofony za pomocą dołączonej przejściówki.



Wave:1 posiada pokrętło regulacji głośności, które służy także jako przycisk wyciszenia, z diodami LED pozwalającymi błyskawicznie zorientować się, czy dźwięk mikrofonu jest w danej chwili wyłączony. Wave:3 został wyposażony w czujnik pojemnościowy, który wystarczy lekko dotknąć, aby wyciszyć produkt, oraz pokrętło wielofunkcyjne do sterowania poziomem głośności, wzmocnieniem sygnału oraz przenikaniem się dźwięku z mikrofonu i z komputera. Tańszy model oferuje standardową częstotliwość próbkowania 48 kHz, natomiast droższa wersja pozwala na niezwykle szczegółowe wychwytywanie dźwięku z częstotliwością do 96 kHz.



Wave:1 i Wave:3 są wspierane przez aplikację Wave Link, która daje twórcom internetowym całkiem nowe możliwości. Wielokanałowy i w pełni cyfrowy mikser dla systemów Windows i Mac zamienia produkt Elgato w centralę umożliwiającą obsługę mikrofonu i ośmiu innych źródeł dźwięku, które przepuszcza przez sterownik mikrofonu, aby umożliwić miksowanie bez jakichkolwiek opóźnień. Jednoczesne mieszanie własnego głosu z podkładem muzycznym, efektami dźwiękowymi czy dźwiękiem z gier oraz prowadzenie rozmów przez Internet to jedno z kluczowych osiągnięć oprogramowania stworzonego przez markę będącą częścią rodziny CORSAIR.



Ponadto, rozdzielone sygnały wyjściowe w Wave Link umożliwiają utworzenie dwóch niezależnych miksów – jednego dla siebie, a drugiego dla odbiorców. Rozwiązanie zastosowane przez niemieckiego producenta jest bardzo pomocne podczas nadawania transmisji na żywo na popularnych platformach streamingowych typu Twitch czy Facebook, nagrywania filmów na YouTube, tworzenia podcastów czy uczestniczenia w telespotkaniach biznesowych lub wykładach oraz konferencjach online. Dodatkowo, aplikacja Wave Link doskonale współpracuje z innym urządzeniem od Elgato, Stream Deck, które pozwala na kontrolowanie całego zestawu audio-wideo za pomocą specjalnych przycisków LED. Dzięki Stream Deckowi można w szybki i bardzo intuicyjny sposób przenieść wirtualny mikser do rzeczywistości, tworząc proste w obsłudze skróty klawiszowe.



Wave:1 i Wave:3 są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz Elgato. Do Polski mikrofony trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem elektronicznym do końca czerwca br. w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN za model Elgato Wave:1 oraz 749 PLN za model Elgato Wave:3. Oba produkty niemieckiego producenta są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firm CORSAIR i Elgato.























Źródło: Info Prasowe / Corsair