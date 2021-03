Elgato - nowe produkty dla fanów streamingu: Light Strip i Wave Panels

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato zaprezentował pierwsze dwie nowości z premierowych linii produktowych pomagających w personalizacji domowego studia oraz stanowiska do streamingu – Elgato Light Strip i Elgato Wave Panels. Light Strip oświetla otoczenie dzięki zaawansowanym diodom RGBWW LED, którymi można sterować przy użyciu wygodnej aplikacji mobilnej, na PC lub za pomocą urządzenia Stream Deck. Wave Panels to dwuwarstwowa konstrukcja zmniejszająca echo i pogłos w pomieszczeniu. Specjalne, modułowe i sześciokątne panele można łatwo przymocować do ściany w miejscu, w którym wymaga tego akustyka pomieszczenia lub zgodnie z preferencjami użytkownika.







Elgato Light Strip oferuje 108 diod RGBWW LED, w tym specjalne, dedykowane diody w kolorze ciepłej i zimnej bieli, które świecą 16 milionami kolorów. Zaawansowane podzespoły konstrukcji gwarantują szerszy zakres barw i ich temperatur niż standardowe diody RGB lub RGBW LED. Wąski, elastyczny profil paska można zginać odpowiednio do potrzeb użytkownika. Samoprzylepny spód przywierający mocno do większości powierzchni dzięki technologii TESA umożliwia łatwe mocowanie produktu Elgato na dotychczasowym stanowisku pracy lub w studiu.



Light Strip emituje do 2000 Lumenów w temperaturach barwowych w zakresie od 3500 do 6500 Kelvinów. Paskiem można dowolnie sterować przy użyciu bezpłatnej aplikacji towarzyszącej na platformy Mac, Windows, iPhone oraz Android. Podobnie jak w przypadku większości produktów Elgato, głęboka integracja z Elgato Stream Deck umożliwia natychmiastowe sterowanie oświetleniem oraz zaawansowaną automatyzację audiowizualną przy pomocy pojedynczego naciśnięcia klawisza Stream Decka.



Elgato Wave Panels optymalizują jakość dźwięku transmisji na żywo oraz innych nagrań, a jednocześnie poprawiają akustykę pomieszczenia. Konstrukcja z pianki o podwójnej gęstości redukuje efekty echa i pogłosu, zwiększając komfort prowadzenia transmisji przez twórcę oraz słuchania streamów lub nagrań przez widzów i słuchaczy. Sześciokątny profil oraz łączenia EasyClick Frames umożliwiają łatwe budowanie unikatowych konstelacji z Wave Panels, a dodane w komplecie paski samoprzylepne TESA oraz opcjonalne wkręty i kołki rozporowe umożliwiają łatwy montaż, zdejmowanie i przenoszenie paneli. Wave Panels dostępne są w różnych kolorach, które można dowolnie dopasowywać zgodnie z własnym gustem, umożliwiają precyzyjne przygotowanie pomieszczenia do transmisji i uzyskanie bardziej profesjonalnej jakości dźwięku.



Elgato Light Strip i Elgato Wave Panels są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. Premierowe produkty są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firm CORSAIR i Elgato.



Sugerowane ceny detaliczne

– Elgato Light Strip: €59,99

– Wave Panels Starter Kit (kolor czarny): 119.99 Euro

– Wave Panels Starter Kit (kolor biały): 119.99 Euro

– Wave Panels Extension Kit (kolor czarny): 49.99 Euro















Źródło: Info Prasowe / Corsair