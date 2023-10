Elgato prezentuje przełomowy teleprompter

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka firmy CORSAIR z przyjemnością prezentuje Elgato Prompter — kompaktowy teleprompter, dzięki któremu profesjonalna produkcja wideo staje się dostępna dla wszystkich. Prompter przymocowany do kamery, w tym kamery internetowej, ułatwia twórcom zachowanie naturalnego kontaktu wzrokowego z publicznością. Współdziała z komputerem i potrafi wyświetlać skrypty wideo oraz treść czatów przy użyciu bezpłatnego oprogramowania Elgato Camera Hub. Na Prompterze można też wyświetlić kopię dowolnego okna lub aplikacji (np. spotkania w Zoom) — wystarczy ją przeciągnąć i upuścić. Co najlepsze, w przeciwieństwie do innych teleprompterów nie wymaga dodatkowego tabletu ani smartfona, ponieważ ma już wbudowany ekran o przekątnej 9 cali. Dzięki niezrównanej kompatybilności oraz obsłudze Stream Deck najnowsze urządzenie Elgato zmienia sposób komunikacji online.







Twórcy różnego rodzaju materiałów mogą po raz pierwszy łatwo korzystać z telepromptera, a dzięki temu tworzyć lepsze treści i budować silniejsze społeczności. Streamerzy na platformie Twitch mogą za pomocą Promptera aktywnie korzystać z czatu, patrząc jednocześnie na kamerę, dzięki czemu konwersacje na żywo stają się jeszcze bardziej wciągające. YouTuberzy korzystający z Promptera mogą śledzić skrypt podczas nagrywania, co oznacza mniej powtórek i szybszy montaż. Wszystko można dostosować przy użyciu bezpłatnego oprogramowania Elgato Camera Hub do komputerów PC i Mac. W tej aplikacji twórcy mogą swobodnie zarządzać obrazem wyświetlanym na Prompterze oraz personalizować wygląd tekstu. Dostępna jest też wtyczka do Stream Deck oferująca więcej sposobów sterowania Prompterem przez naciśnięcie przycisku lub pedału albo obracanie pokrętłem.



Ta nowość ucieszy też użytkowników profesjonalnych. Prompter idealnie nadaje się do prezentacji wirtualnych, a także przełamywania lodów podczas połączeń wideo. Użytkownicy mogą przeciągnąć i upuścić aplikację Zoom lub Microsoft Teams na ekran Promptera bezpośrednio przed kamerą. W ten sposób Prompter znajdzie się na wysokości oczu i umożliwi zachowanie profesjonalnego kontaktu wzrokowego. Z kolei osoby zapracowane nie muszą rezygnować z obejrzenia meczu — mogą przeciągnąć okno przeglądarki i obserwować każdą akcję bez poświęcania miejsca na monitorze.



Zarówno twórcy, jak i użytkownicy profesjonalni docenią to, że Prompter najprawdopodobniej będzie działać z kamerą, której już używają w domu lub biurze. Jest on kompatybilny z większą liczbą kamer, w tym internetowych, oraz smartfonów niż jakikolwiek inny teleprompter. (Pełną listę obsługiwanych urządzeń i obiektywów zawiera szczegółowe zestawienie Elgato). Dzięki wymiennym płytkom montażowym i pojedynczemu połączeniu przy użyciu przewodu USB konfiguracja jest zaskakująco prosta. Prompter działa oczywiście najlepiej we współpracy z innymi produktami Elgato, takimi jak pierwsza na świecie kamera internetowa 4K60 Facecam Pro.



Fani Elgato mogą nabyć i wypróbować Prompter już od dzisiaj.































Źródło: Info Prasowe - CORSAIR