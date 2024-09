Elgato x Bitfocus - Łatwiejsze profesjonalne strumieniowanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato (marka zależna firmy CORSAIR), wprowadziła dziś do sprzedaży Stream Deck Studio — sprzęt stworzony we współpracy z firmą Bitfocus, która jest pionierem w dziedzinie profesjonalnego oprogramowania do nadawania. Nowoczesna powierzchnia sterownicza z licznymi opcjami konfiguracji Stream Deck Studio, która zrewolucjonizuje profesjonalne nadawanie, ma postać smukłej 19-calowej konsoli z 32 klawiszami LCD i dwoma pokrętłami. Ten idealnie pasujący do uniwersalnych regałów studyjnych sprzęt umożliwia sterowania szerokim spektrum sprzętu i oprogramowania z niezwykłą łatwością i bez rezygnacji z zaawansowanych funkcji. Marka Elgato wprowadziła Stream Deck na rynek w 2017 r. Wkrótce potem firma Bitfocus, która zobaczyła, że sprzęt ten znacznie ułatwia pracę twórców treści cyfrowych, stworzyła specjalny program Companion, który umożliwił wykorzystywanie Stream Deck do tradycyjnego nadawania. Obie firmy zwróciły uwagę na popularność zarówno Stream Deck, jak i Companion, którą uznały za znak, że być może potrzebne jest bardziej dostosowane rozwiązanie. W efekcie firmy Elgato i Bitfocus wspólnie utworzyły Stream Deck Studio.







Stream Deck Studio będzie działać pod kontrolą cenionego oprogramowania Bitfocus Companion. Jednak najnowsze oprogramowanie tej samej marki, o nazwie Buttons, jest wygodniejsze w obsłudze i ma zaawansowane funkcje stworzone specjalnie dla Stream Deck Studio. Jego interfejs można dowolnie spersonalizować, dzięki czemu każdy użytkownik może stworzyć własny układ znajomych ikon i etykiet tekstowych, co pozwala na sprawną i intuicyjną pracę. Ponadto integracja z oprogramowaniem pozwala na natychmiastowe wyświetlanie informacji zwrotnych na klawiszach LCD urządzenia, takich jak potwierdzenie naciśnięcia klawisza czy statusu. Ponadto dwa pokrętła LED umożliwiają sprawną nawigację i dynamiczną kontrolę. Czytnik RFID/NFC współpracujący z oprogramowaniem umożliwia obsługę uwierzytelniania użytkowników i kontrolę dostępu na podstawie uprawnień. W większych systemach, w których wymagana jest jeszcze ściślejsza kontrola, można połączyć kilka urządzeń Stream Deck Studio, a następnie można je skonfigurować w programie Buttons, aby działały jako jedno połączone urządzenie sterownicze.



Oprogramowanie Buttons jest zgodne z wieloma bibliotekami i urządzeniami najważniejszych dostawców na rynku i cały czas jest rozwijane. Do podstawowych funkcji tego oprogramowania zaliczają się automatyczna identyfikacja urządzeń za pomocą protokołu mDNS Discovery, routowanie oparte na tagach dla urządzeń NMOS i starszego sprzętu bazowego, obsługa nadawania opartego na IP przy użyciu nowoczesnych protokołów, monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym i intuicyjny sieciowy GUI do obsługi zdalnej.



Stream Deck Studio i Buttons stanowią duży krok naprzód w technologii sterowania nadawaniem i mają kilka zalet w porównaniu do konkurencyjnych systemów. Pełna personalizacja umożliwia operatorom dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb, a intuicyjny interfejs jest łatwy do nauki dla początkujących. Obsługa starych i nowych protokołów umożliwia bezproblemową pracę w różnych środowiskach nadawczych, a skalowalna konstrukcja pozwala na rozwój wraz ze wzrostem potrzeb produkcyjnych. W planach są dodatkowe integracje z oprogramowaniem innych producentów, w szczególności z VideoIPath firmy Nevion, które zamieni Stream Deck Studio w specjalną konsolę dla użytkowników wiodącej platformy multimedialnej.



Stream Deck Studio można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym Elgato za 899.99 USD. Wszystko to czyni Stream Deck Studio dostępnym, przełomowym i przyszłościowym rozwiązaniem do pracy w wymagającym środowisku nadawczym.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR