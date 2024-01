Enfinitec - spółka Grupy Acer działa już w ośmiu krajach w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer z dumą informuje o stworzeniu nowej spółki zależnej, Enfinitec B.V., której zadaniem jest świadczenie najwyższej jakości usług posprzedażowych dla szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Enfinitec działa już w pełni w ośmiu krajach, rozszerzając swoje portfolio poza produkty Acer i obsługując różnorodne marki z sektora technologicznego. Przez lata firma Acer konsekwentnie inwestowała w centra obsługi klienta i centra naprawcze, zapewniając najwyższą jakość produktów takich, jak komputery PC, laptopy, monitory i projektory. Dążenie firmy do doskonałości znajduje odzwierciedlenie w procesie automatyzacji zakładów, w których wdrażane są rygorystyczne i bezpieczne procesy, inspirowane sektorem motoryzacyjnym. Dzięki ustandaryzowanym procedurom, certyfikatom ISO oraz licznym nagrodom, usługi posprzedażowe firmy Acer stały się wzorcem w branży IT.







Wykorzystując ten sukces, w 2014 roku firma Acer utworzyła spółkę SERTEC360, oferującą naprawy różnych produktów, rozszerzając zakres usług poza obszar IT. Dostrzegając potencjał posprzedażowej obsługi firm zewnętrznych, Acer poszedł następnie krok dalej i podjął decyzję o utworzeniu odrębnego podmiotu zależnego Enfinitec. W opinii Emmanuela Fromonta, prezesa Acer EMEA, Enfinitec doskonale ilustruje misję na rzecz bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego świata poprzez wydłużanie cyklu życia produktów lub nadawanie im drugiego życia.



Enfinitec, jako spółka zależna, obecnie dostarcza:

- Centra obsługi klienta obejmujące 22 języki.

- Osiem punktów naprawczych w całej strefie EMEA, oferujących naprawy wewnętrzne dla firm i klientów końcowych. Centra posiadają certyfikaty ISO 9001-2015 i 14001.

- Zakład logistyki części zamiennych we Wrocławiu, strategicznie zlokalizowany dla jednego z najszybszych w Europie łańcuchów dostaw części zamiennych i usług renowacyjnych.

- Dostosowane do indywidualnych potrzeb jakość usług i modele zarządzania odpadami (odzyskiwanie, monitorowanie i recykling).

- Proces biznesowy online na platformie Oracle Cloud, zintegrowany z różnymi aplikacjami i zgodny z RODO UE.



Enfinitec zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby utrzymać doskonałą jakość usług, której oczekują klienci Acer.









Źródło: Info Prasowe - ACER