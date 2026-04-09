Epson - płaska drukarka SC-V4000 A1+ do druku UV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson ogłosił wprowadzenie na rynek płaskiej drukarki SC-V4000 A1+ do druku UV. Nowa 10-kolorowa drukarka SC-V4000 uzupełnia cenioną linię produktów Epson, w tym modele UV SC-V1000 i SC-V7000, i zaspokaja zapotrzebowanie na zwiększoną produktywność, jakość obrazu i użyteczność w rozwijającym się segmencie płaskich urządzeń UV drukujących w formatach A1/A2. SC-V4000 została zaprojektowana z myślą o firmach działających w ograniczonych przestrzeniach, oferując wzrost efektywności pracy przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania miejsca. Zapewnia lepszą jakość obrazu oraz ostre odwzorowanie tekstu, dzięki czemu jest idealnym wyborem do produkcji dzieł sztuki, fotografii i oznakowań.







Kluczowe funkcje Epson SC-V4000 obejmują:

- Wysoki poziom reprodukcji kolorów: korzystając z atramentów UltraChrome UV, SC-V4000 oferuje 10-kolorowy zestaw (CMYK, Lc, Lm, Gy, R, W, Vr), zapewniając rozszerzoną gamę kolorów, lepszą gradację i zmniejszoną ziarnistość. Drukarka umożliwia reprodukcję tekstu w wysokiej rozdzielczości, wyraźnie odwzorowując szczegóły o wielkości nawet 2 punktów, co jest kluczowe przy druku skomplikowanych projektów, w tym objętych prawami autorskimi.

- Maksymalizacja produkcji w ograniczonej przestrzeni: przy rozmiarze stołu A1+ SC-V4000 może drukować dwa elementy A2 (18" × 24") jednocześnie. Dzięki zastosowaniu trzech głowic drukujących PrecisionCore z 400 dyszami na rząd urządzenie umożliwia szybkie drukowanie w rozdzielczości 300 dpi oraz wydajne drukowanie trójwarstwowe (biały, kolor, lakier) w jednym przebiegu.

- Ulepszona użyteczność: model został zaprojektowany z myślą o uproszczonej obsłudze i konserwacji od przodu, umożliwiając użytkownikom zarządzanie codziennymi zadaniami, takimi jak ruch suwnicy, sprawdzanie dysz, uzupełnianie atramentu i wymiana zbiorników na zużyty atrament. Automatyczny czujnik wysokości nośnika oraz system wykrywania zacięć zwiększają wydajność operacyjną, zapobiegając awariom głowicy drukującej i skracając przestoje.

- Wszechstronne zastosowania: SC-V4000 może drukować na obiektach o grubości do 200 mm, a dzięki zastosowaniu folii UV DTFilm obsługuje również zakrzywione i niestandardowe podłoża.



Dzięki modelowi SC-V4000 Epson umacnia swoją pozycję jako innowator w segmencie płaskich drukarek UV, oferując kompleksową linię urządzeń o wysokiej jakości i przemyślanej konstrukcji. Firmy zyskują tym samym dostęp do rozwiązań pozwalających sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów.



SC-V4000 będzie dostępna od lata 2026 roku.











źródło: Info Prasowe - Epson