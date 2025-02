FRITZ! - rozwiązania dla światłowodów 10G, 5G i Mesh WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pod hasłem „FRITZ! Connects” firma AVM zaprezentuje na targach MWC 2025 (Barcelona, 3-6 marca) najnowsze rozwiązania FRITZ! zapewniające szybki Internet przez 5G i światłowody, a także sieci Wi-Fi Mesh o dużym zasięgu. Jako europejski producent, AVM zna wymagania różnych sieci szerokopasmowych i oferuje modele FRITZ!Box, które są łatwe w instalacji zarówno po stronie operatora sieci, jak i przez użytkownika końcowego, a przy tym zapewniają najwyższą wydajność. Dostawcy Internetu - niezależnie, czy router jest podłączony bezpośrednio do sieci światłowodowej, poprzez zewnętrzny modem optyczny, czy 5G - mogą zapewnić swoim klientom za pośrednictwem nowych modeli FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 i FRITZ!Box 6860 5G ultraszybki Internet.







Zestaw funkcji z górnej półki, obejmujący silny sygnał Wi-Fi, szybką sieć VPN, wszechstronne aplikacje inteligentnego domu i telefonię, zapewnia użytkownikom najwyższą wygodę dopełniając liczne zastosowania domowe, takie jak surfowanie po Internecie, gry i wideokonferencje. W Barcelonie firma AVM zaprezentuje również nowe rozwiązania Wi-Fi Mesh, takie jak FRITZ!Mesh Set 4200, który działa z każdym modemem internetowym i oferuje znaczne rozszerzenie zasięgu Wi-Fi. Zaprezentowane zostaną także dwa nowe wzmacniacze sygnału Wi-Fi 7: FRITZ!Repeater 1700 i FRITZ!Repeater 2700, które współpracują z routerem FRITZ!Box lub innym urządzeniem, zapewniając dostęp do Internetu w każdym zakątku domu. W Barcelonie AVM zaprezentuje wszystkie swoje innowacje na stoisku nr 7E35.



Modele FRITZ!Box dla światłowodów 10G: Bezpośrednio na łączu optycznym lub poprzez zewnętrzny modem światłowodowy

Nowy FRITZ!Box 5690 XGS został zaprojektowany z myślą o standardzie XGS-PON, który umożliwia osiągnięcie na łączu optycznym prędkości do 10 Gbit/s. Nowy router jest światłowodowym centrum komunikacji do wszystkich zastosowań cyfrowych w domu, dzięki: wydajnemu Wi-Fi 7, 10-gigabitowemu portowi WAN/LAN oraz pełnemu zakresowi funkcji telefonicznych, Smart Home i sieciowych, tak dobrze znanych użytkownikom FRITZ!Box. Użytkownicy, którzy mają już zainstalowany modem światłowodowy, mogą używać nowego urządzenia FRITZ!Box 4690 jako routera, w celu dodatkowego zwiększenia wydajności sieci Wi-Fi. Urządzenie pozwala nie tylko korzystać z najwyższych prędkości 10 Gbit/s w sieci rozległej WAN, ale także posiada interfejs 10 Gbit/s i trzy porty 2,5 Gbit/s po stronie sieci LAN, a do tego obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7, aby bez wąskich gardeł udostępniać szybki Internet. Dzięki użytecznym funkcjom, takim jak VPN, inteligentny dom Smart Home, telefonia, kontrola rodzicielska i zapora sieciowa, FRITZ!Box 4690 nie pozostawia nowoczesnym gospodarstwom domowym nic więcej do życzenia.



Prędkość 5G w domu i w podróży

FRITZ!Box 6860 5G oferuje szybki Internet przez sieć komórkową za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi, a także funkcje telefoniczne. Dzięki nowoczesnej technologii 5G i solidnej obudowie, urządzenie można stosować zarówno wewnątrz, jak i na dworze. Urządzenie obsługuje zarówno 5G (NSA, SA), jak i LTE i osiąga przepustowość do 1,3 gigabita na sekundę. Co więcej, wydajna sieć Wi-Fi Mesh zgodna ze standardem Wi-Fi 6 umożliwia przesyłanie danych w całym domu, a stacja bazowa DECT może być używana zarówno do telefonii, jak i do obsługi aplikacji inteligentnego domu. Dzięki kompaktowej obudowie oraz równoczesnemu zasilaniu i przesyłowi danych poprzez Power over Ethernet (PoE) urządzenie można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu. W połączeniu z innym routerem FRITZ, FRITZ!Box 6860 5G może być również stosowany jako rozwiązanie zapasowe w przypadku niestabilnych połączeń stacjonarnych.



Zasięg bez końca: Nowe wzmacniacze sygnału FRITZ!Repeater dla Wi-Fi 7

W Barcelonie AVM zaprezentuje także nowe wzmacniacze sygnału: FRITZ!Repeater 1700 i FRITZ!Repeater 2700, dwa nowe modele obsługujące standard Wi-Fi 7. Nawet w mieszkaniach o skomplikowanym układzie pomieszczeń lub budynkach wielopiętrowych wzmacniacze sygnału Mesh pozwalają z łatwością rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi i cieszyć się surfowaniem w Internecie w każdym zakamarku domu. Jako część wydajnego systemu Mesh, wzmacniacze sygnału FRITZ!Repeater zapewniają stabilne połączenie internetowe, poprawiając jednocześnie opóźnienia, prędkość i stabilność. Rozwiązania można stosować elastycznie, gdyż są kompatybilne z routerami innych producentów. Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomoże znaleźć idealną lokalizację dla ustawienia w domu wzmacniaczy.



Kompletny pakiet Wi-Fi: nowy zestaw FRITZ!Mesh Set 4200

Nowością w katalogu produktów AVM z kategorii Mesh Wi-Fi jest zestaw FRITZ!Mesh Set 4200, rozszerzający zasięg sieci. Pakiet Mesh Wi-Fi zawiera sprawdzony wzmacniacz sygnału FRITZ!Repeater 3000AX zgodny z Wi-Fi 6 i będzie dostępny jako komplet dwóch lub trzech urządzeń. Zestawy FRITZ!Mesh można stosować w dowolnym miejscu, łącząc je z urządzeniem FRITZ!Box, innym routerem, a także bezpośrednio z modemem światłowodowym. Pozwalają one zbudować elastyczny, skalowalny system Mesh zapewniający silny sygnał Wi-Fi oraz realizują typowe funkcje systemu FRITZ!OS, takie jak dostęp dla gości, harmonogramy przełączania i kontrolę rodzicielską. Można je skonfigurować w zaledwie kilku krokach za pomocą bezpłatnej aplikacji MyFRITZ!App.



Najważniejsze parametry FRITZ!Box 5690 XGS:

· Szybki router światłowodowy o prędkości łącza do 10 Gbit/s.

· Obsługa standardu światłowodowego XGS-PON

· Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2.4 GHz, Wi-Fi 7

· Przepustowość Wi-Fi: w 5 GHz: do 5760 Mbit/s, 2.4 GHz do 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

· 1 x 10 gigabitowy port WAN i 4 porty LAN o przepustowości 1 Gbit/s

· 1 x USB 3.0 dla modemów mobilnych (5G/4G), a także nośników pamięci oraz drukarek

· Telefonia poprzez DECT, IP/SIP i 1 gniazdo do aparatu telefonii analogowej (FXS)

· Funkcje inteligentnego domu za pośrednictwem systemu DECT ULE

· FRITZ!OS: obsługa VPN, kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa i więcej.

· Informacje o wprowadzeniu na rynek i proponowanej cenie detalicznej wkrótce



FRITZ!Box 4690

· Router bezprzewodowy idealny do zastosowania z modemem światłowodowym

· Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2.4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi6

· Przepustowość Wi-Fi: 5 GHz: do 5760 Mbit/ (Wi-Fi 7), 2.4 GHz do 1200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

· 1 x port WAN 10 Gbit/s, 1 x port LAN 10 Gbit/s i 3 porty LAN 2.5 Gbit/s

· 1 x USB 3.0 dla modemów mobilnych (5G/4G), a także nośników pamięci oraz drukarek

· Telefonia poprzez DECT, IP/SIP i 1 gniazdo do aparatu telefonii analogowej (FXS)

· Funkcje inteligentnego domu za pośrednictwem systemu DECT ULE

· FRITZ!OS: obsługa VPN, kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa i więcej.

· Informacje o wprowadzeniu na rynek i proponowanej cenie detalicznej wkrótce

FRITZ!Box 6860 5G

· Szczegóły techniczne można znaleźć tutaj https://en.avm.de/products/fritzbox/fritzbox-6860-5g

· Informacje o wprowadzeniu na rynek i proponowanej cenie detalicznej wkrótce



FRITZ!Repeater 2700

· Dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi rozszerzający zasięg sieci bezprzewodowej

· Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2 x 2 w 2.4 GHz, Wi-Fi 7

· Przepustowości Wi-Fi: w 5 GHz: do 5760 Mbit/s, 2.4 GHz do 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

· 1 x 2.5 gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

· Szyfrowanie WPA3

· Przejęcie nazwy sieci i hasła istniejącej sieci Wi-Fi podczas korzystania z dowolnego routera bezprzewodowego z WPS

· Kompatybilność z wszystkimi routerami bezprzewodowymi

· Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w domu

· Informacje o wprowadzeniu na rynek i proponowanej cenie detalicznej wkrótce



FRITZ!Repeater 1700

· Dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi rozszerzający zasięg sieci bezprzewodowej

· Wi-Fi o topologii Mesh, 2 x 2 w paśmie 5 GHz i 2.4 GHz, Wi-Fi 7

· Przepustowość Wi-Fi: w 5 GHz: do 2880 Mbit/s, 2.4 GHz do 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

· 1 gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

· Szyfrowanie WPA3

· Przejęcie nazwy sieci i hasła istniejącej sieci Wi-Fi podczas korzystania z dowolnego routera bezprzewodowego z WPS

· Kompatybilność z wszystkimi routerami bezprzewodowymi

· Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w domu

· Informacje o wprowadzeniu na rynek i proponowanej cenie detalicznej wkrótce



Zestaw FRITZ!Mesh 4200

· Zestaw Wi-Fi Mesh o wysokiej wydajności, składający się ze wzmacniaczy FRITZ!Repeater 3000 AX, zapewniający zasięg w całym domu

· Do zastosowania z dowolnym routerem/modemem

· Mesh WiFi, 4 x 4 dla 2 interfejsów w paśmie 5 GHz i 2.4 GHz, WiFi 6

· Przepustowość WiFi: 5 GHz: do 2400 Gbit/s, 5 GHz: do 1200 Mbit/s, 2.4 GHz: do 600 Mbit/s (WiFi 6)

· 2 x 1 gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

· Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w domu

· Dostępny jako zestaw 2 lub 3 urządzeń

· Informacje o wprowadzeniu na rynek i proponowanej cenie detalicznej wkrótce



















źródło: Info Prasowe - AVM