FRITZ!Box 5590 Fiber - Router światłowodowy Wi-Fi 6 i Mesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czasie targów branży mobilnej MWC 2022, które odbędą się w dniach od 28 lutego do 3 marca br. w Barcelonie, znany niemiecki producent urządzeń sieciowych firma AVM zaprezentuje najnowszą generację routerów dla dostępów DSL, łączy kablowych i 5G. Podczas targów premierę będzie miał także model dla linii światłowodowych. „The Smart Wi-Fi Experience” hasło AVM na tegoroczną edycję MWC 2022, podsumowuje korzyści płynące z posługiwania się produktami marki FRITZ!: routery FRITZ!Box i wzmacniacze sygnału Wi-Fi z obsługą Mesh zapewniają szybki dostęp do Internetu i rozległy zasięg sieci Wi-Fi w dowolnym miejscu domu, niezależnie od typu łącza internetowego, upraszczając wszelkie zadania — od zdalnej pracy po rozrywkę.







Dotyczy to również modelu FRITZ!Box 5590 Fiber, który na targach MWC ma swoją premierę. Dzięki modułowi SFP nowy flagowy model dla łączy światłowodowych jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi dostępami tego typu w całej Europie i umożliwia współdzielenie w sieci domowej Internetu o prędkości do 10 gigabitów na sekundę, bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi 6 (4 x 4), a także poprzez port LAN 2,5 Gbps. FRITZ!Box 6690 Cable, także oferujący wysoką, gigabitową prędkość przy niskich opóźnieniach, również będzie prezentowany na targach. Ponadto, nowy model premium dla Internetu kablowego jest wyposażony w Wi-Fi 6 (4 x 4) i port LAN 2,5 Gbps. Użytkownikom łączy DSL proponowany jest model FRITZ!Box 7590 AX, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości technologii DSL za pomocą supervectoringu 35b i Wi-Fi 6.



Za sprawą FRITZ!Box 4060 firma AVM prezentuje trójpasmowy router bezprzewodowy z obsługą Wi-Fi 6, idealny do zastosowania z wydajnym, zewnętrznym modemem światłowodowym lub kablowym. Oprócz wydajnej, inteligentnej sieci Wi-Fi w topologii Mesh i 2.5 gigabitowego portu WAN, router bezprzewodowy jest pierwszym urządzeniem w tej kategorii produktów, które posiada zintegrowany interfejs DECT do obsługi terminali inteligentnego domu Smart Home i telefonii. FRITZ!Box 6850 5G to z kolei wszechstronny router domowy do zastosowania we wszystkich europejskich sieciach 5G – typu standalone oraz non-standalone. Dzięki szybkiej bezprzewodowej sieci WLAN, gigabitowej sieci LAN i stacji bazowej do telefonii oraz funkcji Smart Home, oferuje pełną swobodę w korzystaniu z mobilnego Internetu w sieciach 5G oraz 3G/4G. Wszystkie modele są wyposażone w zaawansowane funkcje telefonii, obsługę sieci Mesh Wi-Fi i inteligentnego domu Smart Home, znane już użytkownikom routerów FRITZ!Box.



Najważniejsze propozycje firmy AVM na MWC 2022:

FRITZ!Box 5590 Fiber

· Dla wszystkich standardowych dostępów światłowodowych w Europie: do 10 Gbit/s dla łączy: GPON, AON, XGS-PON, przez moduł SFP

· 4 x 4 Wi-Fi 6 w paśmie 5 GHz (2400 Mbit/s) i 2,4 GHz (1200 Mbit/s)

· Centralka telefoniczna do telefonów DECT, IP i analogowych

· Dwa porty USB 3.0 dla drukarek i dysków sieciowych (NAS)

· FRITZ!OS: kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ! i inne.

· Dodatkowa wygoda dzięki bezpłatnym aplikacjom, w tym MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home i FRITZ!App TV

· Automatyczne aktualizacje zapewniające trwałe bezpieczeństwo

· Gwarancja producenta: 5 lat

· Urządzenia dostępne w Niemczech wiosną 2022 r., informacja o cenie (RRP) będzie dostępna w momencie wprowadzenia na rynek.





















Źródło: Info Prasowe / AVM