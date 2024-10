FRITZ!OS 8 - Ponad 60 aktualizacji i ulepszeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM rozpoczęła wprowadzanie FRITZ!OS 8, dużej aktualizacji oferującej ponad 60 nowych funkcji i ulepszeń dla wszystkich aktualnych produktów marki FRITZ!. Dzięki tej bezpłatnej aktualizacji użytkownicy otrzymają nowe ekrany podglądu z graficzną prezentacją wykorzystania Internetu i sieci Wi-Fi, a także lepszą identyfikację wielu urządzeń w sieci domowej oraz dla gości. Ponadto można skonfigurować więcej scenariuszy inteligentnego domu, a szybki i bezpieczny dostęp do sieci VPN za pomocą WireGuard jest teraz dostępny również dla połączeń IPv6. Dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają korzystać z routerów FRITZ!Box wprowadzono dodatkowe ułatwienia, np. modele FRITZ!Box działające pod kontrolą FRITZ!OS 8 można błyskawicznie skonfigurować przy użyciu smartfonu z aplikacją MyFRITZ!App.







FRITZ!OS 8 zwiększa bezpieczeństwo i stabilność wszystkich produktów FRITZ! oraz zapewnia długi czas użytkowania urządzeń. Aktualizacja FRITZ!OS 8 jest już dostępna dla routerów: FRITZ!Box 7590 AX, 7530 AX, 7530, 5530 Fiber, 6660 oraz 6591 Cable. Nowa wersja dla innych aktualnych modeli FRITZ!Box, wzmacniaczy FRITZ!Repeater i produktów FRITZ!Powerline będzie wprowadzana sukcesywnie. Użytkownicy otrzymają aktualizację do FRITZ!OS 8 automatycznie, jeśli mają włączoną taką funkcję lub klikając „Rozpocznij aktualizację” w interfejsie użytkownika „fritz.box”.



Kto pobiera najwięcej danych? Monitor online wyświetla obciążenie poszczególnych urządzeń

Nowy Monitor Online informuje użytkowników o obciążeniu łącza internetowego przez poszczególne urządzenia sieciowe, zarówno w sieci domowej, jak i dla gości. Użytkownicy mogą również porównywać ruch generowany przez różne urządzenia sieciowe, co pozwala optymalnie rozłożyć przepustowość.



Przegląd sieci Mesh: Identyfikuj urządzenia w sieci domowej

Dzięki FRITZ!OS 8 urządzeniom w sieci domowej i dla gości można przypisywać rozpoznawalne nazwy i symbole bezpośrednio w przeglądzie sieci Mesh. Kliknięcie podpowiedzi otwiera dodatkowe informacje na temat połączeń LAN między poszczególnymi urządzeniami FRITZ!.



Nowy wykres wykorzystania Wi-Fi w sieci domowej

O jakiej porze domowe Wi-Fi jest wykorzystywane najintensywniej? Dzięki nowemu wykresowi obciążenia sieci Wi-Fi użytkownicy mogą teraz optymalizować wykorzystanie Wi-Fi w sieci domowej.



Szybka i bezpieczna sieć VPN z WireGuard – teraz także dla połączeń IPv6

Bezpieczny tunel VPN WireGuard teraz obsługuje również protokół IPv6, dzięki czemu nawiązywanie bezpiecznych połączeń z domową siecią FRITZ!Box staje się jeszcze łatwiejsze. FRITZ!OS 8 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy w domu lub zdalnie. Dzięki kreatorowi WireGuard można szybko skonfigurować szyfrowane połączenia na smartfonach, notebookach i komputerach stacjonarnych, korzystając z kodu QR lub oprogramowania.



Inteligentny dom Smart Home: nowe możliwości dzięki scenariuszom i rutynom

FRITZ!OS 8 oferuje kilka nowych funkcjonalności inteligentnego domu. Na stronie konfiguracji czujnika otwarcia drzwi/okien FRITZ!Smart Control 350 w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box można teraz skonfigurować wykrywanie otwarcia okna w celu wysłania sygnału do wybranych termostatów grzejnikowych. Ponadto nowe szablony umożliwiają ustawienie docelowej temperatury dla grzejników oraz jasności, nasycenia i koloru świateł, a także procentową regulację zamknięcia żaluzji. Dodatkowo można teraz określić wartość minimalną i maksymalną nastawy temperatury na grzejnikach. Rutyny mogą być teraz uruchamiane również o określonym czasie lub względem wschodu/zachodu słońca.



Dla biur: możliwość wykonywania jeszcze większej liczby połączeń DECT w tym samym czasie

FRITZ!OS 8 oferuje również większą wygodę w biurach, w których wykonuje się dużo połączeń telefonicznych. Zwiększono liczbę równoległych połączeń telefonicznych DECT, co oznacza, że teraz można wykonywać aż pięć połączeń jednocześnie, a nie tylko trzy, jak poprzednio. Po aktualizacji do FRITZ!OS 8 stanie się to możliwe w przypadku modeli FRITZ!Box 7590 i 7590 AX.



Konfiguracja routera FRITZ!Box za pomocą smartfona

Począwszy od wersji FRITZ!OS 8, użytkownicy mogą skonfigurować router FRITZ!Box przy użyciu smartfona lub tableta z zainstalowaną aplikacją MyFRITZ!App. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces instalacji. Znana już użytkownikom prosta, wstępna konfiguracja routera FRITZ!Box jest teraz jeszcze szybsza i bardziej intuicyjna dzięki nowemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi na urządzeniu mobilnym. Konfiguracja urządzenia FRITZ!Box staje się niesamowicie prosta: pobierz aplikację MyFRITZ!, zeskanuj kod QR, a kreator pierwszej konfiguracji pomoże Ci z resztą ustawień.





















źródło: Info Prasowe - AVM