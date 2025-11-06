FiiO - Budżetowe Słuchawki Hi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO ogłasza premierę dwóch nowych modeli słuchawek nausznych: FiiO JT3 i FiiO JT7. Te innowacyjne konstrukcje, stworzone pod sub-marką JadeAudio, wyznaczają nowe standardy w swoich kategoriach cenowych, oferując audiofilską jakość dźwięku, wyjątkowy komfort i solidne wykonanie.







FiiO JT3: Dynamiczna Moc i Scena Dźwiękowa, Która Cię Zaskoczy

FiiO JT3 to otwarte słuchawki nauszne, które zostały zaprojektowane z myślą o dostarczeniu potężnego i szczegółowego dźwięku w przystępnej cenie. Wyposażone w duży, 50-milimetrowy przetwornik dynamiczny, JT3 oferują bogate i dynamiczne brzmienie z głębokim, dobrze kontrolowanym basem oraz przestrzenną sceną dźwiękową, która zanurzy Cię w muzyce.



Kluczowe cechy FiiO JT3

• 50-milimetrowy przetwornik dynamiczny: Duży przetwornik zapewnia potężne i szczegółowe brzmienie z imponującym basem.

• Otwarta konstrukcja: Gwarantuje szeroką i naturalną scenę dźwiękową, idealną do krytycznego odsłuchu i gamingu.

• Solidna budowa: Wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie zapewniają trwałość i niezawodność.

• Wysoki komfort: Ergonomiczny design i wygodne nausznice pozwalają na wielogodzinne sesje odsłuchowe bez zmęczenia.

• Doskonały stosunek jakości do ceny: JT3 oferują audiofilską jakość dźwięku w cenie, która jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców.





FiiO JT7: Precyzja Planarna i Niezrównana Detaliczność

FiiO JT7 to otwarte słuchawki planarne, które przenoszą doświadczenie audio na zupełnie nowy poziom. Wyposażone w duży przetwornik planarny o wymiarach 95x86 mm z ultracienką membraną o grubości 3 µm, JT7 oferują niezwykle szybką odpowiedź transjentową, minimalne zniekształcenia i zdumiewającą detaliczność dźwięku w całym paśmie przenoszenia.



Kluczowe cechy FiiO JT7:

• Przetwornik planarny 95x86 mm: Duży przetwornik planarny z ultracienką membraną zapewnia niezwykłą precyzję i detaliczność dźwięku.

• Otwarta konstrukcja: Podobnie jak w modelu JT3, otwarta konstrukcja JT7 tworzy szeroką i realistyczną scenę dźwiękową.

• Lekka i składana konstrukcja: Mimo zaawansowanej technologii, JT7 są lekkie i składane, co ułatwia ich przechowywanie i transport.

• F.E.S. (FIIO Elastic System): Autorski system FiiO zastosowany na membranie przetwornika, który poprawia jej elastyczność i kontrolę, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość dźwięku.

• Niska impedancja: Impedancja na poziomie 18 omów sprawia, że JT7 są łatwe do napędzenia i doskonale współpracują z szeroką gamą urządzeń, od przenośnych odtwarzaczy po wzmacniacze stacjonarne.



Dostępność

Słuchawki FiiO JT3 i FiiO JT7 trafią do polskich sklepów w połowie listopada. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą odpowiednio:

FiiO JT3 - 449 PLN z VAT

FiiO JT7 - 649 PLN z VAT

































źródło: Info Prasowe - MIP