FiiO DM13 oraz FiiO SR11 - Cyfrowe Odtwarzacze z różnych epok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO niezwykle dynamicznie rozwija ofertę swoich produktów. Tym razem przyszedł czas na dwa nowe urządzenia, czyli DM13 oraz SR11. Pierwsze z nich, czyli DM13 to przenośny odtwarzacz płyt CD z wbudowaną baterią w niezwykle nowoczesnym wydaniu. Bo mamy tutaj zaawansowaną architekturę audio z dwoma układami DAC CS43198 oraz zbalansowane wyjście słuchawkowe a także nadajnik Bluetooth. Drugie urządzenie – SR11 – to przystępny cenowo transport cyfrowy wspierający taką funkcjonalność, jak Roon Ready czy AirPlay. Co więcej, SR11 wspiera gęste formaty aż do PCM 32/768 oraz DSD256 włącznie. Posiada ponadto wyjście USB Audio, dzięki czemu będzie świetnym partnerem dla chociażby nowego K11 R2R tworząc doskonały system strumieniujący o niewielkich rozmiarach i w bardzo przystępnej cenie.







FiiO DM13 – nowoczesne spojrzenie na przenośny odtwarzacz CD

O ile ktoś mógłby pomyśleć, że FiiO DM13 to taki powrót do przeszłości, to jego konstrukcja jest już naprawdę nowoczesna. Mamy tutaj przede wszystkim dwa układy przetwornika cyfrowo-analogowego. Zastosowano tutaj scalaki Cirrus Logic CS43198, które znane są z bardzo dobrego, gładkiego i transparentnego brzmienia. Natomiast zastosowanie po jednym układzie na kanał zapewni nam znakomitą wielkość oraz otwartość sceny. Co nie mniej istotne, mamy tutaj także dwa wyjścia słuchawkowe, w tym jedno zbalansowane posiadające bardzo praktyczne gniazdo 4.4 mm. Mało tego, wzmacniacz wbudowany w DM13 posiada moc wyjściową dwa razy po 660 mW, co sprawi, że napędzi on zdecydowaną większość słuchawek na rynku, w tym praktycznie wszystkie przenośne.



Przemyślana funkcjonalność i nadajnik Bluetooth z aptX HD

Co niezwykle ważne, nowy FiiO DM13 posiada nie tylko wyjścia słuchawkowe czy liniowe (to występuje w dwóch postaciach – zbalansowane oraz niezbalansowane), lecz może także bezprzewodowo nadawać sygnał odczytywany z płyty CD poprzez Bluetooth. A to dlatego, że posiada wbudowany nowoczesny nadajnik BT, który wspiera nawet kodek aptX HD. Dzięki temu także podczas transmisji bezprzewodowej przykładowo do głośników lub słuchawek możemy zachować doskonałą jakość brzmienia.



Tryb „Desktop Mode” oraz możliwość zgrywania płyt CD

Nowy odtwarzacz CD sprawdzi się także doskonale jako sprzęt stacjonarny. A to dzięki temu, że posiada specjalny tryb biurkowy, w którym wewnętrzna bateria zostanie całkowicie rozłączona i urządzenie będzie korzystać z zewnętrznego zasilania poprzez port USB-C. Mało tego, FiiO DM13 posiada także możliwość zgrywania płyt CD do postaci cyfrowej, co pozwoli na bezpośrednie zgrywanie płyt do komputera za pomocą połączenia USB. Interesującym dodatkiem jest także zastosowanie zaawansowanego systemu ESP, czyli Electronic Shock Protection, który sprawia, że urządzenie będzie zabezpieczone przed wstrząsami w trakcie odtwarzania.



FiiO DM13 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 799 PLN oraz 899 PLN.







FiiO SR11 – przystępny cenowo transport cyfrowy z AirPlay i Roon Ready

FiiO SR11 posiada obudowę dokładnie takiej samej wielości, jak chociażby bardzo dobry – i równie przystępny cenowo – DAC K11 R2R. A to z kolei sprawia, że jest on doskonałym urządzeniem mogącym rozszerzyć funkcjonalność każdego przetwornika cyfrowo-analogowego o streaming. FiiO SR11 jest przy tym dedykowany w szczególności posiadaczom urządzeń Apple ze względu na funkcjonalność AirPlay. Może on poprzez nią odtwarzać muzykę z platform takich, jak Apple Music, Spotify czy Tidal. Co więcej, FiiO SR11 może współpracować także z platformą Roon dzięki funkcjonalności Roon Ready. Dzięki temu możemy w prosty sposób odtwarzać muzykę chociażby z zasobów na dyskach NAS, a także z serwisu Qobuz.



Pełny pakiet wyjść cyfrowych – w tym USB Audio

Aby zapewnić nowemu urządzeniu maksymalną elastyczność, w najnowszym FiiO SR11 mamy do dyspozycji nie tylko koaksjalne czy optyczne wyjście cyfrowe, ale także wyjście USB Audio. To ostatnie zapewne ucieszy wszystkich posiadających stosunkowo nowe przetworniki cyfrowo-analogowe z tym wejściem, bo wystarczy kabel USB do wygodnego połączenia SR11 z takim DACiem. Co więcej, urządzenie obsługuje po USB także gęste formaty, w tym PCM 32/768 oraz DSD256 włącznie.



FiiO SR11 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP