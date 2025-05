FiiO FT7 - słuchawki planarne z membraną pokrytą złotem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO z dumą prezentuje swój najnowszy flagowy model słuchawek - FiiO FT7. Ten wyjątkowy produkt stanowi ukoronowanie doświadczeń i przełomów technologicznych osiągniętych w poprzednich modelach FT1, FT3 i FT5, wyznaczając nowe standardy w świecie audiofilskiego sprzętu. Słuchawki FT7 zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach dźwięku, oferując prawdziwie wysokiej klasy brzmienie przy zachowaniu charakterystycznej dla marki FiiO korzystnej relacji jakości do ceny.







Bezkompromisowa doskonałość dźwięku

Słuchawki FiiO FT7 zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić niezwykle immersyjne doświadczenie słuchowe. Każdy aspekt ich konstrukcji podporządkowany jest dążeniu do doskonałości dźwięku i trwałości - od wykończenia kratki z drewna zebrano po zaawansowane technologicznie 106-milimetrowe przetworniki planarne.



Rewolucyjna membrana o grubości 1 mikrometra

Wyróżniającą cechą słuchawek FT7 jest ultra-cienka membrana o grubości zaledwie 1 mikrometra. FiiO zwraca uwagę, że różnica między membraną o grubości 2μm a 1μm przekłada się na znaczącą poprawę wydajności, szczególnie w zakresie szybkości odpowiedzi, rozszerzenia wysokich częstotliwości i mikrodynamiki. Ten ultra-cienki profil pozwala membranie reagować szybciej na zmiany sygnału, ograniczając bezwładność i redukując zniekształcenia. Rezultatem jest bardziej żywa scena dźwiękowa, lepiej zdefiniowane detale i większe poczucie przestrzeni. Aby osiągnąć ten wyjątkowy efekt, FiiO wykorzystuje bazę z PET (politereftalan etylenu), materiału znanego ze swoich wyjątkowych właściwości mechanicznych.



Innowacyjna technologia powlekania złotem i srebrem

Membrana słuchawek FT7 pokryta jest warstwą 24-karatowego złota oraz warstwą czystego srebra, tworząc zoptymalizowaną strukturę hybrydową. Złoto charakteryzuje się bardzo wysoką przewodnością i wyjątkową odpornością na utlenianie. Srebro natomiast pozostaje najlepszym przewodnikiem elektrycznym występującym w naturze, gwarantując szybką i precyzyjną odpowiedź.



Jednolite pole magnetyczne

Oprócz membrany, FiiO pracowało również nad konstrukcją silnika magnetycznego. FT7 przyjmuje strukturę magnetyczną o jednolitym polu, wykorzystując magnesy z zaokrąglonymi krawędziami, aby uniknąć zniekształceń spowodowanych nieregularnościami strumienia. Stałe pole magnetyczne zapewnia bardziej precyzyjny i symetryczny ruch membrany, zwiększając wierność dźwięku, szczególnie w niskich i wysokich częstotliwościach.



Dostępność i cena

Słuchawki FiiO FT7 zadebiutowały na targach Bristol Hifi Show oraz w Hi-End Monachium i mają trafić do sprzedaży w Polsce w ciągu najbliższych kilku dni. Cena detaliczna wynosi około 3999 PLN, co czyni je konkurencyjnymi wobec modeli z wyższych półek cenowych.





























źródło: Info Prasowe - MIP